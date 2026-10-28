खाताधारक की मृत्यु के बाद कैसे निकालें पोस्ट ऑफिस का पैसा? आसान भाषा में जानें क्लेम का पूरा प्रोसेस

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में बड़ी संख्या में लोग अपना पैसा जमा करते हैं। इनमें बचत खाता, आवर्ती जमा (RD), टाइम डिपॉजिट (TD), मासिक आय योजना (MIS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP) जैसी योजनाएं शामिल हैं।
इन योजनाओं में निवेश करने वाले खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर उनके खाते में जमा पैसा परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पैसा निकालने का दावा कौन कर सकता है, कौन से दस्तावेज देने होंगे और पोस्ट ऑफिस में आवेदन कैसे करना होगा। आइए समझते हैं पूरी प्रक्रिया।
अगर खाताधारक ने खाता खोलते समय किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, तो खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी जमा रकम पर दावा कर सकता है। इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस में जाकर मृत्यु की सूचना देनी होगी और क्लेम फॉर्म जमा करना होगा।
आमतौर पर नॉमिनी को खाताधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र, संबंधित खाते या निवेश का विवरण, अपनी पहचान का प्रमाण और जरूरी दावा फॉर्म देना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस दस्तावेजों और खाते की जानकारी की जांच करने के बाद नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया पूरी करता है।
ध्यान रखें कि नॉमिनी का नाम दर्ज होने से दावा करना आसान हो जाता है, लेकिन भुगतान से पहले पोस्ट ऑफिस की ओर से जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराई जा सकती हैं।
अगर खाताधारक ने किसी नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं किया है, तो पैसा निकालने की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति में कानूनी वारिसों को दावा करना पड़ सकता है। पोस्ट ऑफिस उनसे खाताधारक से संबंध साबित करने वाले दस्तावेज, मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी कागजात मांग सकता है।
कुछ मामलों में कानूनी वारिसों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या अन्य कानूनी दस्तावेज देने की जरूरत पड़ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि खाते में कितनी रकम जमा है, कितने दावेदार हैं और लागू नियमों के तहत कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।
अगर एक से अधिक कानूनी वारिस हैं, तो उनके बीच दावे को लेकर सहमति और संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पोस्ट ऑफिस से जरूरी कागजात की सूची लेना बेहतर है।
पोस्ट ऑफिस में मृत खाताधारक के खाते का निपटारा कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें खाताधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र, पासबुक या जमा प्रमाणपत्र, दावेदार का पहचान पत्र, पते का प्रमाण और निर्धारित क्लेम फॉर्म शामिल हो सकते हैं। नॉमिनी नहीं होने पर मामले के अनुसार शपथपत्र, क्षतिपूर्ति पत्र, अन्य वारिसों की सहमति या कानूनी दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
सबसे पहले उस पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें, जहां खाताधारक का खाता खुला था। वहां मृत खाताधारक के खाते के निपटारे के लिए आवेदन फॉर्म लें। भारतीय डाक की ओर से इसके लिए निर्धारित फॉर्म उपलब्ध है। फॉर्म में खाताधारक, खाते और दावेदार से जुड़ी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
इसके बाद आवेदन पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें। संबंधित अधिकारी दस्तावेजों, नॉमिनी के विवरण और दावे की जांच करेंगे। सब कुछ सही पाए जाने पर नियमानुसार रकम का भुगतान किया जाएगा। कुछ योजनाओं में नियमों के अनुसार खाते या प्रमाणपत्र को पात्र नॉमिनी अथवा कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर करने का विकल्प भी हो सकता है।
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि क्लेम की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जरूरत खाते में जमा रकम, योजना और नॉमिनी की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पोस्ट ऑफिस से पूरी जानकारी जरूर लें। इससे दस्तावेजों की कमी के कारण होने वाली देरी से बचा जा सकता है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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