खाताधारक की मृत्यु के बाद कैसे निकालें पोस्ट ऑफिस का पैसा? आसान भाषा में जानें क्लेम का पूरा प्रोसेस

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में बड़ी संख्या में लोग अपना पैसा जमा करते हैं। इनमें बचत खाता, आवर्ती जमा (RD), टाइम डिपॉजिट (TD), मासिक आय योजना (MIS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन योजनाओं में निवेश करने वाले खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर उनके खाते में जमा पैसा परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पैसा निकालने का दावा कौन कर सकता है, कौन से दस्तावेज देने होंगे और पोस्ट ऑफिस में आवेदन कैसे करना होगा। आइए समझते हैं पूरी प्रक्रिया।

नॉमिनी होने पर कैसे मिलेगा पैसा? अगर खाताधारक ने खाता खोलते समय किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, तो खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी जमा रकम पर दावा कर सकता है। इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस में जाकर मृत्यु की सूचना देनी होगी और क्लेम फॉर्म जमा करना होगा।

आमतौर पर नॉमिनी को खाताधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र, संबंधित खाते या निवेश का विवरण, अपनी पहचान का प्रमाण और जरूरी दावा फॉर्म देना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस दस्तावेजों और खाते की जानकारी की जांच करने के बाद नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया पूरी करता है।

ध्यान रखें कि नॉमिनी का नाम दर्ज होने से दावा करना आसान हो जाता है, लेकिन भुगतान से पहले पोस्ट ऑफिस की ओर से जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराई जा सकती हैं।

नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा? अगर खाताधारक ने किसी नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं किया है, तो पैसा निकालने की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति में कानूनी वारिसों को दावा करना पड़ सकता है। पोस्ट ऑफिस उनसे खाताधारक से संबंध साबित करने वाले दस्तावेज, मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी कागजात मांग सकता है।

कुछ मामलों में कानूनी वारिसों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या अन्य कानूनी दस्तावेज देने की जरूरत पड़ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि खाते में कितनी रकम जमा है, कितने दावेदार हैं और लागू नियमों के तहत कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।

अगर एक से अधिक कानूनी वारिस हैं, तो उनके बीच दावे को लेकर सहमति और संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पोस्ट ऑफिस से जरूरी कागजात की सूची लेना बेहतर है।

क्लेम के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? पोस्ट ऑफिस में मृत खाताधारक के खाते का निपटारा कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें खाताधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र, पासबुक या जमा प्रमाणपत्र, दावेदार का पहचान पत्र, पते का प्रमाण और निर्धारित क्लेम फॉर्म शामिल हो सकते हैं। नॉमिनी नहीं होने पर मामले के अनुसार शपथपत्र, क्षतिपूर्ति पत्र, अन्य वारिसों की सहमति या कानूनी दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस में कैसे करें आवेदन? सबसे पहले उस पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें, जहां खाताधारक का खाता खुला था। वहां मृत खाताधारक के खाते के निपटारे के लिए आवेदन फॉर्म लें। भारतीय डाक की ओर से इसके लिए निर्धारित फॉर्म उपलब्ध है। फॉर्म में खाताधारक, खाते और दावेदार से जुड़ी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।

इसके बाद आवेदन पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें। संबंधित अधिकारी दस्तावेजों, नॉमिनी के विवरण और दावे की जांच करेंगे। सब कुछ सही पाए जाने पर नियमानुसार रकम का भुगतान किया जाएगा। कुछ योजनाओं में नियमों के अनुसार खाते या प्रमाणपत्र को पात्र नॉमिनी अथवा कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर करने का विकल्प भी हो सकता है।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि क्लेम की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जरूरत खाते में जमा रकम, योजना और नॉमिनी की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पोस्ट ऑफिस से पूरी जानकारी जरूर लें। इससे दस्तावेजों की कमी के कारण होने वाली देरी से बचा जा सकता है।