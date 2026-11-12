बिना नौकरी या पेंशन के हर महीने चाहिए इनकम? पोस्ट ऑफिस की इस खास स्कीम में करें निवेश, जानिए कैसे

नौकरी के दौरान हर महीने सैलरी आने से घर का खर्च चलाना आसान रहता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का जरिया खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर आपने पहले से बचत और निवेश की योजना नहीं बनाई है तो रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल हो सकता है।
खासकर उन लोगों के लिए यह परेशानी ज्यादा हो सकती है, जिनके पास पेंशन का कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) एक विकल्प हो सकती है।
इस सरकारी बचत योजना में एकमुश्त रकम जमा करके हर महीने ब्याज हासिल किया जा सकता है। फिलहाल इस स्कीम पर सालाना 7.4 फीसदी ब्याज मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इसमें कितने रुपये निवेश कर सकते हैं और हर महीने कितनी कमाई होगी।
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में खाता खुलवाने के लिए कम से कम 1,000 रुपये जमा करने होते हैं। इसके बाद निवेश की रकम 1,000 रुपये के गुणक में होनी चाहिए। यानी आप 2,000, 5,000 या इससे ज्यादा रकम जमा कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि पांच साल है।
इस योजना में अकेले खाता खुलवाने पर अधिकतम 9 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं। वहीं, जॉइंट अकाउंट के जरिए निवेश की सीमा 15 लाख रुपये है। एक जॉइंट अकाउंट में अधिकतम तीन वयस्क शामिल हो सकते हैं।
MIS पर फिलहाल 7.4 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इस योजना की खासियत यह है कि ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये जमा करता है तो उसे सालाना 66,600 रुपये ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से हर महीने करीब 5,550 रुपये मिलेंगे।
वहीं, जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करने पर सालाना 1,11,000 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी हर महीने 9,250 रुपये की आमदनी हो सकती है। खास बात यह है कि खाता खोलते समय लागू ब्याज दर पूरे पांच साल की अवधि के लिए तय रहती है। बाद में नई जमा पर ब्याज दर में बदलाव का असर पुराने खाते पर नहीं पड़ता।
अगर किसी वजह से आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है तो कुछ शर्तें लागू होती हैं। खाता खुलने के एक साल से पहले इसे बंद नहीं किया जा सकता। एक साल पूरा होने के बाद लेकिन तीन साल से पहले खाता बंद कराने पर जमा रकम का 2 फीसदी काटा जाता है। वहीं, तीन साल पूरे होने के बाद और पांच साल से पहले खाता बंद कराने पर 1 फीसदी की कटौती होती है।
पोस्ट ऑफिस MIS उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें हर महीने एक निश्चित आमदनी की जरूरत है। रिटायर हो चुके बुजुर्ग, पेंशन के अलावा आय का दूसरा जरिया तलाश रहे लोग और शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहने वाले निवेशक इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
हालांकि, इस योजना से मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, टैक्स देनदारी और दूसरी बचत योजनाओं से इसकी तुलना जरूर करें।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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