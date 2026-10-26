पोस्ट ऑफिस में 1 लाख जमा करने पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा रिटर्न? जानें टाइम डिपॉजिट, RD, NSC, KVP का पूरा हिसाब

अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करने की योजना बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, तो पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं एक विकल्प हो सकती हैं। डाकघर में टाइम डिपॉजिट (TD), रिकरिंग डिपॉजिट (RD), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP) जैसी योजनाएं उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में ब्याज दर, निवेश की अवधि और पैसा मिलने का तरीका अलग-अलग होता है।
इसलिए निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि 1 लाख रुपए जमा करने पर किस योजना में कितना रिटर्न मिल सकता है और किसमें आपका पैसा ज्यादा समय तक निवेश रहेगा।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD) में आप एकमुश्त पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें 1, 2, 3 और 5 साल की अवधि के विकल्प मिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही में 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है।
अगर आप इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो 5 साल बाद करीब 1,38,568 रुपए मिल सकते हैं। यानी लगभग 38,568 रुपए ब्याज मिलेगा। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जो एकमुश्त निवेश करके तय अवधि तक पैसा रखना चाहते हैं।
पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) योजना उन लोगों के लिए है, जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करना चाहते हैं। इसमें एक बार में 1 लाख रुपए जमा नहीं किए जाते, बल्कि हर महीने किस्त जमा करनी होती है। इसकी अवधि 5 साल है और मौजूदा ब्याज दर 6.7% सालाना है।
अगर आप 5 साल में कुल करीब 1 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं, तो हर महीने लगभग 1,667 रुपए निवेश कर सकते हैं। इस हिसाब से मैच्योरिटी पर करीब 1.19 लाख रुपए मिल सकते हैं। यानी ब्याज के रूप में लगभग 19,000 रुपए का फायदा हो सकता है। वास्तविक रकम किस्त और जमा करने की तारीख के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है।
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) उन निवेशकों के लिए एक विकल्प है, जो मध्यम अवधि के लिए पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसमें 5 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक इस योजना पर 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। ब्याज सालाना चक्रवृद्धि आधार पर जुड़ता है और भुगतान मैच्योरिटी पर होता है।
इसमें 1 लाख रुपए निवेश करने पर 5 साल बाद करीब 1,44,900 रुपए मिल सकते हैं। यानी लगभग 44,900 रुपए का ब्याज मिलेगा। हालांकि, टैक्स में छूट के लाभ के लिए लागू आयकर नियमों और अपनी कर व्यवस्था को जरूर समझें।
किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश की गई रकम को दोगुना करने का लक्ष्य रखने वाले लोग निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना पर 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसकी अवधि 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने है।
इसमें 1 लाख रुपए जमा करने पर मैच्योरिटी के समय 2 लाख रुपए मिलेंगे। यानी 1 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको बाकी योजनाओं के मुकाबले अधिक समय तक इंतजार करना होगा।
इन चारों योजनाओं में तुलना करने पर KVP में सबसे ज्यादा कुल ब्याज मिलता है, लेकिन पैसा दोगुना होने में 9 साल 7 महीने लगते हैं। वहीं, 5 साल की अवधि में NSC का अनुमानित मैच्योरिटी रिटर्न टाइम डिपॉजिट से अधिक है। RD उन लोगों के लिए बेहतर है, जो नियमित बचत करना चाहते हैं।
ध्यान रखें कि ये गणनाएं मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर अनुमानित हैं। निवेश करने से पहले पोस्ट ऑफिस से लागू दरों, समय से पहले पैसा निकालने के नियमों और टैक्स से जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर लें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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