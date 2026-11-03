5 साल के लिए निवेश करने हैं 2 लाख रुपये? पोस्ट ऑफिस की इन 4 योजनाओं में जानें कितना मिलेगा पैसा

अगर आप बिना ज्यादा जोखिम के 5 साल के लिए 2 लाख रुपये निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं अच्छा विकल्प हो सकती हैं। इन योजनाओं में सरकार की गारंटी के साथ निश्चित ब्याज मिलता है। अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए सरकार ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आइए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की चार योजनाओं में 2 लाख रुपये निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा।
पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम में फिलहाल 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। अगर आप इस योजना में 2 लाख रुपये जमा करते हैं, तो 5 साल बाद आपको करीब 2,77,136 रुपये मिलेंगे। यानी ब्याज से लगभग 77,136 रुपये की कमाई होगी। इसमें ब्याज की गणना हर तीन महीने में होती है और भुगतान सालाना आधार पर किया जाता है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में 5 साल के निवेश पर 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें ब्याज सालाना चक्रवृद्धि आधार पर जुड़ता है और मैच्योरिटी पर मिलता है। अगर आप 2 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो 5 साल बाद करीब 2,89,807 रुपये मिलेंगे। यानी आपको लगभग 89,807 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस योजना में निवेश पर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत निर्धारित सीमा में टैक्स छूट भी मिल सकती है।
अगर आप हर महीने निश्चित आमदनी चाहते हैं, तो यह योजना बेहतर हो सकती है। इसमें 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है। 2 लाख रुपये जमा करने पर आपको हर महीने करीब 1,233 रुपये ब्याज मिलेगा। 5 साल में कुल 74,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। मैच्योरिटी पर आपका मूल निवेश यानी 2 लाख रुपये वापस मिल जाएगा।
यह योजना 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। इसमें 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। 2 लाख रुपये निवेश करने पर हर तीन महीने में 4,100 रुपये ब्याज मिलेगा। 5 साल में कुल 82,000 रुपये ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी पर 2 लाख रुपये मूलधन भी वापस मिल जाएगा।
इस तरह निवेश का विकल्प चुनते समय अपनी जरूरत जरूर देखें। अगर मैच्योरिटी पर एकमुश्त रकम चाहिए तो एनएससी या टाइम डिपॉजिट चुन सकते हैं। वहीं नियमित आमदनी के लिए एमआईएस और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एससीएसएस बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ध्यान रखें कि ब्याज से होने वाली कमाई पर लागू टैक्स नियम भी देखना जरूरी है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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