Post Office Scheme Benefits: महंगाई के इस दौर में सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल उसे बचाना है। कुछ लोग शेयर बाजार में निवेश करके सेविंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना रिस्क के सेविंग्स करना चाहते हैं। अगर आप आप भी कुछ ऐसा तरीका खोज रहे हैं, जिसमें रिटर्न की पक्की गारंटी हो, तो आज हम आपके लिए पोस्ट ऑफिस की 5 ऐसी स्कीम लेकर आए हैं, जहां रिटर्न के साथ सुरक्षा भी मिलेगी। इन योजनाओं में हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करने से लेकर एकमुश्त निवेश और नियमित कमाई तक के विकल्प मौजूद हैं। कुछ स्कीम में 8.2 फीसदी तक सालाना ब्याज मिल रहा है। आइए पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं के बारे में जानते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अगर रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में अभी आपको 8.2 फीसदी का सालाना रिटर्न मिल रहा है। इसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इसमें ब्याज का भुगतान हर तिमाही किया जाता है।

सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपके घर में बेटी है और आप उसकी पढ़ाई और शादी के लिए टेंशन ले रहे हैं, तो आपकी टेंशन पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना दूर सक सकती है। इस योजना में 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। फिलहाल इस पर 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किए जा सकते हैं। ये फंड आपकी बेटी के भविष्य में काफी काम आएगा।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और किसी योजना में निवेश करके अपना टैक्स बचाने चाहते हैं, तो आपके लिए नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट बेस्ट हैं। इसमें अभी 7.7 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत निवेश किया जाता है।

किसान विकास पत्र किसान विकास पत्र उन निवेशकों के लिए है, जो एक निश्चित अवधि तक पैसा जमा करके उसे बढ़ाना चाहते हैं। इस योजना पर फिलहाल 7.5 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें निवेश की गई रकम करीब 115 महीनों में दोगुनी हो जाती है। ऐसे में अगर आप अपना पैसा डबल करना चाहते हैं, तो इस योजना में निवेश करते हैं।