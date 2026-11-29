Post Office Scheme Benefits: महंगाई के इस दौर में सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल उसे बचाना है। कुछ लोग शेयर बाजार में निवेश करके सेविंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना रिस्क के सेविंग्स करना चाहते हैं। अगर आप आप भी कुछ ऐसा तरीका खोज रहे हैं, जिसमें रिटर्न की पक्की गारंटी हो, तो आज हम आपके लिए पोस्ट ऑफिस की 5 ऐसी स्कीम लेकर आए हैं, जहां रिटर्न के साथ सुरक्षा भी मिलेगी। इन योजनाओं में हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करने से लेकर एकमुश्त निवेश और नियमित कमाई तक के विकल्प मौजूद हैं। कुछ स्कीम में 8.2 फीसदी तक सालाना ब्याज मिल रहा है। आइए पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं के बारे में जानते हैं।

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सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अगर रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में अभी आपको 8.2 फीसदी का सालाना रिटर्न मिल रहा है। इसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इसमें ब्याज का भुगतान हर तिमाही किया जाता है।

सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपके घर में बेटी है और आप उसकी पढ़ाई और शादी के लिए टेंशन ले रहे हैं, तो आपकी टेंशन पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना दूर सक सकती है। इस योजना में 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। फिलहाल इस पर 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किए जा सकते हैं। ये फंड आपकी बेटी के भविष्य में काफी काम आएगा।

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नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और किसी योजना में निवेश करके अपना टैक्स बचाने चाहते हैं, तो आपके लिए नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट बेस्ट हैं। इसमें अभी 7.7 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत निवेश किया जाता है।

किसान विकास पत्र किसान विकास पत्र उन निवेशकों के लिए है, जो एक निश्चित अवधि तक पैसा जमा करके उसे बढ़ाना चाहते हैं। इस योजना पर फिलहाल 7.5 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें निवेश की गई रकम करीब 115 महीनों में दोगुनी हो जाती है। ऐसे में अगर आप अपना पैसा डबल करना चाहते हैं, तो इस योजना में निवेश करते हैं।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने कुछ पैसे मिलें, तो आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी POMIS में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में फिलहाल 7.4 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है और ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है। इसमें सिंगल अकाउंट के जरिए अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।