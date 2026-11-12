अब मजदूरों को पेंशन देगी केंद्र सरकार, हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए, डिटेल में जानें कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के सामने बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की चिंता रहती है। नियमित आय का कोई पक्का साधन नहीं होने के कारण उन्हें उम्र बढ़ने के साथ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे श्रमिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) चला रही है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है।
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यानी इसमें श्रमिक को अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक तय रकम जमा करनी होती है। खास बात यह है कि लाभार्थी जितना पैसा जमा करता है, केंद्र सरकार भी उतना ही योगदान करती है। इससे श्रमिकों को बुढ़ापे में नियमित आमदनी का सहारा मिल सकता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देना है। इसके तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, खेतिहर मजदूर और कूड़ा बीनने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे असंगठित कामगार भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर योजना से जुड़ सकते हैं।
हालांकि, ऐसे श्रमिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के सदस्य हैं।
इस योजना में शामिल होने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की हैं। आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही उसकी मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम होनी जरूरी है।
योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच करना जरूरी है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अंशदान की रकम लाभार्थी की प्रवेश उम्र पर निर्भर करती है। इसमें शामिल होने वाले श्रमिक को हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करने होते हैं। कम उम्र में योजना से जुड़ने पर मासिक अंशदान कम रहता है, जबकि अधिक उम्र में जुड़ने पर योगदान की रकम बढ़ जाती है।
इस योजना की खासियत यह है कि श्रमिक के खाते में जमा होने वाली रकम के बराबर योगदान केंद्र सरकार भी करती है। इस तरह दोनों की ओर से नियमित अंशदान किया जाता है। इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलने लगती है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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