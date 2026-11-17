बैंक चुनिंदा ग्राहकों को प्रीमियम बैंकिंग मेंबरशिप ऑफर देते हैं। बैंक जिन ग्राहकों का चयन इस ऑफर के लिए करता है, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मेसेज आने लगते हैं। साथ ही, बैंक अपने ऐप एवं अन्य माध्यमों से भी ग्राहक को प्रीमियम बैंकिंग का लाभ उठाने की अपील करने लगता है। अगर आपके पास भी प्रीमियम बैंकिंग सर्विस लेने का ऑफर आ रहा है तो इसे एक्सेप्ट करने से पहले यह जान लें कि आखिर प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम होता क्या है।

कैसे मिलता है प्रीमियम बैंकिंग का ऑफर? बैंक मिनिमम बैलेंस, बचत एवं निवेश, लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट जैसे कई पैमानों पर ग्राहक को आंकता है, फिर समग्र रिश्ते पर आधारित प्रायॉरिटी या प्रीमियम बैंकिंग का ऑफर देता है। दरअसल, हाल के वर्षों से बैंक अलग-अलग मोर्चों पर वसूली जाने वाली फीस से होने वाली कमाई बढ़ाने पर फोकस करने लगी है। इसके लिए बैंकों की रणनीति अपने समृद्ध ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिलाकर अतिरिक्त फीस वसूलने की है।

प्रीमियम बैंकिंग के क्या फायदे? बैंकों के आम ग्राहक किसी भी तरह की समस्या या सहायता के लिए कस्टमर केयर से संपर्क करते हैं। उन्हें कस्टमर केयर नंबर डायल करने पर लंबे समय तक ऑटोमेटेड वॉइस सुनकर आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनने होते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार झुंझलाहट भी होती है जब लंबे समय तक उलझे रहने के बावजूद किसी से बात नहीं हो पाती है।

प्रीमियम बैंकिंग में इस झंझट से छुटकारा मिल जाता है क्योंकि बैंक इसमें ग्राहक के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर (RM) नियुक्त कर देता है। यही आरएम ग्राहक की सभी तरह की समस्याओं का समाधान करता है और कस्टमर केयर के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा, बैंक अपने प्रीमियम बैंकिंग मेंबर को एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। बैंक अपने प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को बचत एवं निवेश में भी मदद करते हैं। इसके लिए बैंक ग्राहक को समर्पित विशेषज्ञ की सेवा देते हैं जो बताता है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, टैक्स बचाने वाले एसेट्स के मेलजोल से बैलेंस किया जाना चाहिए।

इनके अलावा, बैंकों ने प्रीमियम बैंकिंग मेंबर्स के लिए अपनी शाखाओं में स्पेशल काउंटर्स भी तैयार रखे हैं। आपको केवाईसी करवानी, लोन लेना हो या चेक फंसने के विवाद का समाधान करवाना हो, सबकी प्रक्रिया आम ग्राहकों के मुकाबले आसान और तेज हो जाती है। साथ ही, बैंक और ग्राहक की पात्रता श्रेणी के आधार पर जीवनशैली से जुड़े कई लाभ मिल सकते हैं। इनमें कंसीयर्ज (सहायता) सर्विस, एयरपोर्ट लाउंज तक पहुंच, गोल्फ खेलने की सुविधा के साथ-साथ डाइनिंग, मूवी, शॉपिंग जैसे ऑफर्स वाले प्रीमियम क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं। कुछ बैंक अपने प्रीमियम बैंकिंग मेंबर्स के लिए चेक बुक, लॉकर, डेबिट कार्ड, लोन प्रोसेसिंग फीस का चार्ज घटा देते हैं या पूरी तरह मुफ्त कर देते हैं।

प्रीमियम बैंकिंग लेने से पहले इसके जोखिम भी जानिए इन सुविधाओं के बीच एक संदेह भी है कि रिलेशनशिप मैनेजर अपना सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए आपको अपने सर्वोत्तम फायदे की जगह अपने हित के हिसाब से राय दे सकता है। डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी नितिन चेंगप्पा कहते हैं कि चूंकि हाल के वर्षों में प्रीमियम बैंकिंग मेंबर्स बनाने की होड़ मच गई है, इसलिए पहले जैसा पर्सनल टच अब महसूस नहीं हो।

इस पर कोटक महिंद्रा बैंक में लायबिलिटी प्रॉडक्ट्स एंड पेमेंट्स डिपार्टमेंट के बिजनेस हेड तरुण शर्मा की राय अलग है। वो कहते हैं, 'हम बैंकिंग प्रोग्राम के लिए किसी ग्राहक की अर्हता और इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स की उपयोगिता में महत्वपूर्ण अंतर रखते हैं।'

जहां तक बात पोर्टफोलियो संबंधी सुझावों की है तो प्लानरुपी के अमोल जोशी बड़ी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रीमियम बैंकिंग को मिलने वाली मुफ्त पोर्टफोलियो समीक्षा साल में केवल एक बार तक ही सीमित होनी चाहिए, वरना कोई रिलेशनशिप मैनेजर आपको अपने निवेश में बदलाव करने के लिए कह सकता है। मान लीजिए कि आपका आपका डेट इन्वेस्टमेंट थोड़े दिनों से अच्छा नहीं कर रहा है तो आरएम इसे इक्विटी में शिफ्ट करने का सुझाव दे सकता है।

प्रीमियम बैंकिंग के लिए चार्ज तो नहीं, लेकिन... क्या प्रीमियम बैंकिंग सर्विस के लिए बैंक अलग से कोई चार्ज भी लेता है? जवाब है सीधे तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से। पैसाबाजार की सीईओ संतोष अग्रवाल कहती हैं कि ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस पर गौर करना चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बियॉन्ड कार्ड पर 15 हजार रुपये वार्षिक फीस है। इसके साथ ही, क्रेडिट कार्ड्स के लिए कई तरह की शर्तें रहती हैं। अगर आपने फीस माफ करवाने की सोची तो आपको बहुत ज्यादा खर्च करना होगा।

माईमनीमंत्र के फाउंडर राज खोसला कहते हैं कि अगर आपका आरएम सर्विस देने के बजाय सिर्फ चीजें बेचने पर ध्यान दे, स्पेशल रेट्स के बारे में अस्पष्ट बातें करे, इंश्योरेंस को निवेश के तौर पर पेश करे, बिना दूसरे विकल्पों पर चर्चा किए म्यूचुअल फंड की सलाह दे या आपको ऐसे प्री-अप्रूव्ड लोन के लिए जोर दे जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।

धवन ने भी कहा, 'जो भी पेशकश की जाए, उसे लिखित रूप में मांगें और उस पर हस्ताक्षर लें।' अगर आरएम के कहने पर गलत इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली हो तो इसे कैंसल करके रिफंड पाने के लिए 'फ्री-लुक पीरियड' का इस्तेमाल करें और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सेवाओं के लिहाज से 'प्रीमियम बैंकिंग' एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है, लेकिन इसमें लगने वाली फीस और 'क्रॉस-सेलिंग' के जोखिम इसके आकर्षण को कम कर देते हैं। यह तभी फायदेमंद है जब आप इसमें मिलने वाले लाभों का इस्तेमाल करें और अपनी जरूरतों के हिसाब से निवेश करें।