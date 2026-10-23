Gen Z को खुश करने में जुटे सरकारी बैंक, नवंबर तक लॉन्च होंगे 3 नए प्रोडक्ट, मिलेंगी ये सुविधाएं

PSU Banks: सरकारी बैंक अब युवाओं को अपना ग्राहक बनाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। बैंक अब सिर्फ सेविंग अकाउंट खुलवाने तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। बैंक अब युवाओं को इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और लोन जैसी वित्तीय जरूरतों के लिए भी अपनी सेवाओं से जोड़ना चाहते हैं। इसी दिशा में सरकारी सेक्टर के बैंक दिवाली से पहले युवाओं के लिए तीन नए वित्तीय उत्पाद पेश करने की तैयारी कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन प्रोडक्ट्स में सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और लोन से जुड़ी सुविधाएं होंगी। अलग-अलग सरकारी बैंक इन प्रोडक्ट्स में अपनी तरफ से अतिरिक्त लाभ भी जोड़ सकते हैं। युवाओं को बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय अवसरों की जानकारी एक जगह मुहैया कराने के लिए डिजिटल पोर्टल पर भी काम चल रहा है। जल्द ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा।
यह पहल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस निर्देश के बाद आगे बढ़ रही है, जिसमें उन्होंने सरकारी बैंकों से युवाओं के साथ लंबे समय तक चलने वाला संबंध बनाने और उनकी बदलती जरूरतों के मुताबिक सेवाएं तैयार करने को कहा था। इस पहल का मकसद बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना और लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
प्रस्तावित योजना के तहत सरकारी बैंक तीन वित्तीय उत्पादों के जरिए युवाओं की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इनमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और लोन संबंधित सुविधाएं शामिल होंगी। उत्पादों की मूल विशेषताएं अलग-अलग सरकारी बैंकों में समान रखने की योजना है, जबकि बैंक अपनी तरफ से अतिरिक्त सुविधाएं दे सकते हैं।
युवाओं को बैंक अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से शुल्क में छूट और अन्य प्रोत्साहनों पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, फ्री डीमैट अकाउंट और वित्तीय योजना से जुड़ी सलाह जैसी सुविधाओं पर भी विचार हो सकता है। हालांकि, इन लाभों की अंतिम शर्तें और पात्रता पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
वित्त मंत्री ने बैंकों को युवाओं के साथ लंबे समय तक चलने वाला संबंध बनाने की दिशा में काम करने को कहा है। बैंकों को युवाओं को अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने और समय पर भुगतान करने के महत्व के बारे में भी जागरूक करना है। इस पहल से युवाओं को अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन करने और भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए तैयारी करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस पहल के तहत 16 साल से अधिक आयु के युवाओं को बैंकिंग के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर से शुरू हुए महीने भर के अभियान का मकसद युवाओं को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है। भारतीय बैंक संघ (IBA) इस अभियान के समन्वय में भूमिका निभा रहा है।
डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले युवा ग्राहक बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनकी जरूरतें पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से आगे बढ़कर डिजिटल भुगतान, बचत, निवेश, बीमा और कारोबार के लिए कर्ज तक की जरूरत रहती है।
सरकारी बैंक इस पहल के जरिए युवा ग्राहकों के साथ शुरुआती दौर से संबंध बनाना चाहते हैं, ताकि शिक्षा पूरी करने, नौकरी शुरू करने या कारोबार स्थापित करने के दौरान भी वे उन्हीं बैंकों की सेवाओं का इस्तेमाल करें।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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