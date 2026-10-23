Ration Card-Aadhaar Link: आधार से लिंक नहीं है राशन कार्ड? जानिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस

अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो यह जांचना जरूरी है कि वह आधार से लिंक है या नहीं। आधार को राशन कार्ड से जोड़ने से लाभार्थियों की पहचान करने और सरकारी राशन वितरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको हर बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। कई राज्यों में यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
हालांकि, राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए पूरे देश में एक ही वेबसाइट नहीं है। हर राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग का पोर्टल अलग हो सकता है। इसलिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जरूर लें।
अगर आपके राज्य में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है या वेबसाइट के जरिए प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप राशन की सरकारी दुकान पर जाकर मदद ले सकते हैं।
इसके लिए राशन कार्ड और संबंधित परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड साथ लेकर जाएं। जरूरत पड़ने पर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भी देनी पड़ सकती है। राशन डीलर या अधिकृत कर्मचारी की मदद से आधार सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। कुछ मामलों में बायोमेट्रिक सत्यापन भी जरूरी होता है।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर कोई रसीद या पुष्टि संदेश मिलता है, तो उसे संभालकर रखें। ध्यान दें कि आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया राज्य के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह की परेशानी होने पर अपने राज्य के खाद्य विभाग या राशन डीलर से संपर्क करें।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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