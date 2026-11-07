सोना गिरवी रखकर खेती के नाम पर कर्ज लेना अब आसान नहीं! RBI ने बैंकों के लिए सख्त किए नियम

Gold Loan: सोना गिरवी रखा, बैंक से पैसा लिया और कर्ज को कृषि लोन का दर्जा मिल गया। अब इस तरह की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं रहने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गोल्ड के बदले दिए जाने वाले कृषि लोन की जांच सख्त करने का प्रस्ताव रखा है।
इसके तहत बैंकों को सिर्फ सोने की कीमत और लोन की रकम नहीं देखनी होगी, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि पैसा वास्तव में खेती की जरूरतों के लिए लिया गया है। यानी कृषि लोन के नाम पर गोल्ड लोन लेने और उसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) में दिखाने की गुंजाइश कम हो सकती है।
RBI के प्रस्ताव के मुताबिक, बैंकों को यह चेक करना होगा कि कर्ज लेने वाले किसान की वास्तविक कृषि जरूरत कितनी है। इसके लिए संबंधित जिले में उस फसल की खेती पर आने वाली अनुमानित लागत यानी ‘स्केल ऑफ फाइनेंस’ को आधार बनाया जाएगा।
बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मंजूर की गई कर्ज राशि खेती की वास्तविक जरूरत के अनुसार होना चाहिए। सिर्फ सोना गिरवी रखने या खुद को किसान बताने से किसी कर्ज को प्राथमिकता क्षेत्र के कृषि लोन का दर्जा नहीं मिलेगा।
प्रस्तावित नियमों के तहत बैंकों को कृषि गतिविधियों की पुष्टि के लिए फील्ड इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा फसल को बैंक के पक्ष में गिरवी रखने यानी क्रॉप हाइपोथिकेशन से जुड़े दस्तावेज भी सुरक्षित रखना होगा।
जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं रखने वाले भूमिहीन किसानों के मामले में भी बैंक को खेती से जुड़े दूसरे सत्यापन योग्य प्रमाण जुटाने होंगे। इससे बैंक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि कर्ज का इस्तेमाल वास्तव में कृषि गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।
RBI के प्रस्ताव का सबसे अहम असर कर्ज की श्रेणी पर पड़ सकता है। यदि बैंक कृषि गतिविधि, कर्ज की जरूरत और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कर्ज को प्राथमिकता क्षेत्र के कृषि ऋण के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा।
उसे सामान्य गोल्ड लोन माना जा सकता है। इसका असर कर्ज की ब्याज दर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि सामान्य गोल्ड लोन की लागत कृषि ऋण के मुकाबले अधिक हो सकती है। हालांकि, वास्तविक ब्याज दर बैंक की नीति, कर्ज की शर्तों और ग्राहक की पात्रता पर निर्भर करेगी।
RBI के प्रस्ताव में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) की गणना से जुड़ा एक और अहम बदलाव शामिल है। इसके तहत लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) के जरिए डिस्काउंट किए गए ट्रेड बिल को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) से बाहर रखने की मौजूदा छूट सीमित करने का प्रस्ताव है।
इसका मतलब है कि ऐसे बिलों की रकम भी PSL की गणना के लिए बैंक के क्रेडिट आधार में शामिल हो सकती है। इससे बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र में कर्ज देने की कुल जिम्मेदारी बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, हर 10,000 करोड़ रुपये के ऐसे डिस्काउंटेड बिल को ANBC में शामिल करने पर 40% की PSL आवश्यकता के हिसाब से बैंकों की कुल जिम्मेदारी 4,000 करोड़ रुपये बढ़ सकती है।
PSL की जिम्मेदारी बढ़ने पर बैंकों को कृषि, छोटे कारोबार और अन्य पात्र क्षेत्रों में ज्यादा कर्ज देना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) खरीदने या निर्धारित संस्थानों के माध्यम से फंड लगाने का विकल्प भी अपनाना पड़ सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, इससे बैंकों की अनुपालन लागत बढ़ सकती है। कुछ बैंक इस अतिरिक्त लागत का हिस्सा कॉरपोरेट कर्ज लेने वालों तक भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में RBI का प्रस्ताव केवल गोल्ड के बदले कृषि ऋण लेने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर बैंकिंग सेक्टर की कर्ज वितरण रणनीति पर भी पड़ सकता है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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