सोना गिरवी रखकर खेती के नाम पर कर्ज लेना अब आसान नहीं! RBI ने बैंकों के लिए सख्त किए नियम

Gold Loan: सोना गिरवी रखा, बैंक से पैसा लिया और कर्ज को कृषि लोन का दर्जा मिल गया। अब इस तरह की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं रहने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गोल्ड के बदले दिए जाने वाले कृषि लोन की जांच सख्त करने का प्रस्ताव रखा है।

इसके तहत बैंकों को सिर्फ सोने की कीमत और लोन की रकम नहीं देखनी होगी, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि पैसा वास्तव में खेती की जरूरतों के लिए लिया गया है। यानी कृषि लोन के नाम पर गोल्ड लोन लेने और उसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) में दिखाने की गुंजाइश कम हो सकती है।

गोल्ड लोन को कृषि ऋण मानने के लिए देने होंगे सबूत RBI के प्रस्ताव के मुताबिक, बैंकों को यह चेक करना होगा कि कर्ज लेने वाले किसान की वास्तविक कृषि जरूरत कितनी है। इसके लिए संबंधित जिले में उस फसल की खेती पर आने वाली अनुमानित लागत यानी ‘स्केल ऑफ फाइनेंस’ को आधार बनाया जाएगा।

बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मंजूर की गई कर्ज राशि खेती की वास्तविक जरूरत के अनुसार होना चाहिए। सिर्फ सोना गिरवी रखने या खुद को किसान बताने से किसी कर्ज को प्राथमिकता क्षेत्र के कृषि लोन का दर्जा नहीं मिलेगा।

खेत का निरीक्षण और फसल से जुड़े दस्तावेज भी जरूरी प्रस्तावित नियमों के तहत बैंकों को कृषि गतिविधियों की पुष्टि के लिए फील्ड इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा फसल को बैंक के पक्ष में गिरवी रखने यानी क्रॉप हाइपोथिकेशन से जुड़े दस्तावेज भी सुरक्षित रखना होगा।

जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं रखने वाले भूमिहीन किसानों के मामले में भी बैंक को खेती से जुड़े दूसरे सत्यापन योग्य प्रमाण जुटाने होंगे। इससे बैंक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि कर्ज का इस्तेमाल वास्तव में कृषि गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

नियम पूरे नहीं हुए तो सामान्य गोल्ड लोन माना जाएगा RBI के प्रस्ताव का सबसे अहम असर कर्ज की श्रेणी पर पड़ सकता है। यदि बैंक कृषि गतिविधि, कर्ज की जरूरत और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कर्ज को प्राथमिकता क्षेत्र के कृषि ऋण के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा।

उसे सामान्य गोल्ड लोन माना जा सकता है। इसका असर कर्ज की ब्याज दर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि सामान्य गोल्ड लोन की लागत कृषि ऋण के मुकाबले अधिक हो सकती है। हालांकि, वास्तविक ब्याज दर बैंक की नीति, कर्ज की शर्तों और ग्राहक की पात्रता पर निर्भर करेगी।

बैंकों पर भी बढ़ सकती है कर्ज देने की जिम्मेदारी RBI के प्रस्ताव में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) की गणना से जुड़ा एक और अहम बदलाव शामिल है। इसके तहत लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) के जरिए डिस्काउंट किए गए ट्रेड बिल को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) से बाहर रखने की मौजूदा छूट सीमित करने का प्रस्ताव है।

इसका मतलब है कि ऐसे बिलों की रकम भी PSL की गणना के लिए बैंक के क्रेडिट आधार में शामिल हो सकती है। इससे बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र में कर्ज देने की कुल जिम्मेदारी बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, हर 10,000 करोड़ रुपये के ऐसे डिस्काउंटेड बिल को ANBC में शामिल करने पर 40% की PSL आवश्यकता के हिसाब से बैंकों की कुल जिम्मेदारी 4,000 करोड़ रुपये बढ़ सकती है।

बैंकों की लागत और कंपनियों पर भी पड़ सकता है असर PSL की जिम्मेदारी बढ़ने पर बैंकों को कृषि, छोटे कारोबार और अन्य पात्र क्षेत्रों में ज्यादा कर्ज देना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) खरीदने या निर्धारित संस्थानों के माध्यम से फंड लगाने का विकल्प भी अपनाना पड़ सकता है।