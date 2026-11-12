RBI New Money Transfer Rules: बिना बैंक खाते के भी ATM और बैंक से भेजें-निकालें कैश! RBI ने बदल दिए मनी ट्रांसफर के नियम

RBI New Domestic Money Transfer Rules 2026: RBI ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के नए नियम 2026 लागू किए हैं। अब बिना बैंक खाते के भी ATM या BC एजेंट के जरिए कैश निकाले और जमा किए जा सकेंगे।

Shivam Shukla
पब्लिश्ड12 Nov 2026, 03:50 PM IST
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RBI New Money Transfer Rules: बिना बैंक खाते के भी ATM और बैंक से भेजें-निकालें कैश (AI-Image)
RBI New Money Transfer Rules: बिना बैंक खाते के भी ATM और बैंक से भेजें-निकालें कैश (AI-Image)

RBI New Money Transfer Rules: अपने घर से दूसरे शहरों में रहने वाले देश करोड़ों प्रवासी मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डोमैस्टिक मनी ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया है। 11 नवंबर 2026 को जारी किए गए RBI (डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर) डायरेक्शंस, 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इन नई गाइडलाइन का मेन मकसद बैंकिंग चैनलों के जरिए होने वाले छोटे ट्रांजैक्शन को और ज्यादा आसान, सेक्योर्ड और पारदर्शी बनाना है।

बिना बैंक खाते के कैसे निकलेगा कैश?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियमों के तहत, बैंक अपने खाताधारकों के खातों से उन लोगों को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है। इस कैश पे-आउट सुविधा के तहत एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये तक भेजे जा सकते हैं। हालांकि, किसी एक लाभार्थी को एक महीने में इस माध्यम से अधिकतम 25,000 रुपये प्राप्त हो सकेंगे।

पैसे पाने वाला व्यक्ति किसी करीबी एटीएम (ATM), बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) एजेंट या किसी अन्य ऑथराइज्ड पेमेंट चैनल पर जाकर यह रकम कैश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पैसे भेजने वाले बैंक को लाभार्थी का पूरा नाम और पता अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

बिना बैंक अकाउंट के भी जमा कर सकेंगे पैसा

इसके अलावा, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप कैश पैसे देकर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में रकम जमा कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी RBI ने स्पष्ट सीमाएं तय की हैं। अगर कोई ग्राहक सीधे बैंक की शाखा में जाकर NEFT के जरिए किसी के खाते में पैसे भेजता है, तो वह एक बार में अधिकतम 50,000 रुपये तक की रकम ट्रांसफर कर सकता है।

वहीं, अगर यही सुविधा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) या ATM के जरिए ली जाती है, तो एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 5,000 रुपये ही भेजे जा सकेंगे। इस माध्यम से पैसे भेजने वाले व्यक्ति पर एक महीने में कुल 25,000 रुपये की लिमिट लागू रहेगी।

इसके साथ ही, बैंकों और एजेंटों को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत लागू नकद जमा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। IMPS या NEFT मैसेज में पैसे भेजने वाली पूरी डिटेल दर्ज करना और यह स्पष्ट रूप से चिह्नित करना जरूरी होगा कि यह एक कैश-बेस्ड ट्रांसफर है।

फ्रॉड रोकने के लिए RBI की कड़ी निगरानी

डिजिटल और कैश ट्रांजैक्शन के बढ़ते दायरे के बीच फ्रॉड की आशंकाओं को खत्म करने के लिए RBI ने कड़े सुरक्षा उपाय तय किए हैं। बैंकों और नॉन-बैंकिंग इंस्टिट्यूशनल को ट्रांजैक्शन फ्रिक्वेंसी पर कड़ी नजर रखनी होगी। जैसे ही किसी अकाउंट में इस सुविधा के जरिए पैसे क्रेडिट होंगे, खाताधारक को तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा। अगर किसी एक अकाउंट या अकाउंट ग्रुप्स में अचानक ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ती है, तो उसकी तत्काल जांच की जाएगी और संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। RBI ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ये सभी फंड ट्रांसफर रियल-टाइम पूरे हों।

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Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।

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