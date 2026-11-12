RBI New Money Transfer Rules: बिना बैंक खाते के भी ATM और बैंक से भेजें-निकालें कैश! RBI ने बदल दिए मनी ट्रांसफर के नियम

RBI New Money Transfer Rules: अपने घर से दूसरे शहरों में रहने वाले देश करोड़ों प्रवासी मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डोमैस्टिक मनी ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया है। 11 नवंबर 2026 को जारी किए गए RBI (डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर) डायरेक्शंस, 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इन नई गाइडलाइन का मेन मकसद बैंकिंग चैनलों के जरिए होने वाले छोटे ट्रांजैक्शन को और ज्यादा आसान, सेक्योर्ड और पारदर्शी बनाना है।

बिना बैंक खाते के कैसे निकलेगा कैश? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियमों के तहत, बैंक अपने खाताधारकों के खातों से उन लोगों को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है। इस कैश पे-आउट सुविधा के तहत एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये तक भेजे जा सकते हैं। हालांकि, किसी एक लाभार्थी को एक महीने में इस माध्यम से अधिकतम 25,000 रुपये प्राप्त हो सकेंगे।

पैसे पाने वाला व्यक्ति किसी करीबी एटीएम (ATM), बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) एजेंट या किसी अन्य ऑथराइज्ड पेमेंट चैनल पर जाकर यह रकम कैश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पैसे भेजने वाले बैंक को लाभार्थी का पूरा नाम और पता अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

बिना बैंक अकाउंट के भी जमा कर सकेंगे पैसा इसके अलावा, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप कैश पैसे देकर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में रकम जमा कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी RBI ने स्पष्ट सीमाएं तय की हैं। अगर कोई ग्राहक सीधे बैंक की शाखा में जाकर NEFT के जरिए किसी के खाते में पैसे भेजता है, तो वह एक बार में अधिकतम 50,000 रुपये तक की रकम ट्रांसफर कर सकता है।

वहीं, अगर यही सुविधा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) या ATM के जरिए ली जाती है, तो एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 5,000 रुपये ही भेजे जा सकेंगे। इस माध्यम से पैसे भेजने वाले व्यक्ति पर एक महीने में कुल 25,000 रुपये की लिमिट लागू रहेगी।

इसके साथ ही, बैंकों और एजेंटों को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत लागू नकद जमा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। IMPS या NEFT मैसेज में पैसे भेजने वाली पूरी डिटेल दर्ज करना और यह स्पष्ट रूप से चिह्नित करना जरूरी होगा कि यह एक कैश-बेस्ड ट्रांसफर है।