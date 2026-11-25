RBI New Rules: देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती रफ्तार के साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। लेकिन, अब बैंक ग्राहकों की गाढ़ी कमाई को साइबर ठगों से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सुरक्षा नियमों को और सख्त करने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन (EBTs) की सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से नए ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किए हैं। इन प्रस्तावित बदलावों के लागू होने के बाद आपके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI ट्रांजैक्शन करने के तरीके में कई अहम सुधार देखने को मिलेंगे।

क्या है RBI का Stop Switch फीचर? नए नियमों के तहत सबसे बड़ा बदलाव स्टॉप स्विच (Stop Switch) है। अक्सर देखा जाता है कि फ्रॉड का शिकार होने के बाद ग्राहक को बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करने और अकाउंट ब्लॉक कराने में काफी समय लग जाता है, तब तक ठग खाते से पूरी रकम निकाल चुके होते हैं। RBI के प्रस्ताव के मुताबिक, अब बैंकों को अपने मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर एक ऐसा इमरजेंसी बटन या स्विच देना होगा, जिसे दबाते ही कस्टमर खुद अपने अकाउंट से होने वाले सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन को तुरंत रोक सकेंगे। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की आशंका में नुकसान को वहीं रोका जा सकेगा।

ट्रांजैक्शन लिमिट और डबल लेयर वेरिफिकेशन RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से प्रति ट्रांजैक्शन और डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट तय करने की आसान सुविधा दें। ग्राहक जब चाहें इस लिमिट को घटा या बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा, अगर कोई ग्राहक अपनी तय सामान्य सीमा से अधिक का बड़ा ट्रांजैक्शन करता है या किसी नए लाभार्थी को बड़ी रकम भेजता है, तो उस पर एक अतिरिक्त अप्रूवल लेयर या कूलिंग पीरियड लागू किया जा सकता है।