RBI New Rules: देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती रफ्तार के साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। लेकिन, अब बैंक ग्राहकों की गाढ़ी कमाई को साइबर ठगों से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सुरक्षा नियमों को और सख्त करने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन (EBTs) की सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से नए ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किए हैं। इन प्रस्तावित बदलावों के लागू होने के बाद आपके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI ट्रांजैक्शन करने के तरीके में कई अहम सुधार देखने को मिलेंगे।

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क्या है RBI का Stop Switch फीचर? नए नियमों के तहत सबसे बड़ा बदलाव स्टॉप स्विच (Stop Switch) है। अक्सर देखा जाता है कि फ्रॉड का शिकार होने के बाद ग्राहक को बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करने और अकाउंट ब्लॉक कराने में काफी समय लग जाता है, तब तक ठग खाते से पूरी रकम निकाल चुके होते हैं। RBI के प्रस्ताव के मुताबिक, अब बैंकों को अपने मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर एक ऐसा इमरजेंसी बटन या स्विच देना होगा, जिसे दबाते ही कस्टमर खुद अपने अकाउंट से होने वाले सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन को तुरंत रोक सकेंगे। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की आशंका में नुकसान को वहीं रोका जा सकेगा।

ट्रांजैक्शन लिमिट और डबल लेयर वेरिफिकेशन RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से प्रति ट्रांजैक्शन और डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट तय करने की आसान सुविधा दें। ग्राहक जब चाहें इस लिमिट को घटा या बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा, अगर कोई ग्राहक अपनी तय सामान्य सीमा से अधिक का बड़ा ट्रांजैक्शन करता है या किसी नए लाभार्थी को बड़ी रकम भेजता है, तो उस पर एक अतिरिक्त अप्रूवल लेयर या कूलिंग पीरियड लागू किया जा सकता है।

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बैंकों की जवाबदेही नए ड्राफ्ट नियमों में अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के मामलों में कस्टमर की लायबिल्टी को लेकर भी स्पष्टता लाई गई है। अगर ग्राहक समय रहते फ्रॉड की जानकारी बैंक को दे देता है, तो उसे जीरो या सीमित नुकसान की सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, बैंकों को अब अपने सुरक्षा सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से लैस करना होगा, जिससे असामान्य पैटर्न वाले ट्रांजैक्शन को बैंक लेवल पर ही रोका जा सके।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।