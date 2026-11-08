Reliance Jio 3 Year Plan: एक बार में ₹10,000 का करें रिचार्ज, 36 महीने तक रहें बेफिक्र! कॉलिंग और JioHotstar का फायदा

Reliance Jio 3 Year Plan: मोबाइल रिचार्ज की तारीख याद रखने और हर कुछ महीने में नया प्लान चुनने का झंझट अब आप खत्म कर सकते हैं। इसके लिए रिलायंस जियो ने ग्राहकों के लिए एक लंबी अवधि वाला प्रीपेड प्लान पेश किया है। इसमें एक बार ₹10,000 खर्च करके पूरे तीन साल यानी 36 महीने तक मोबाइल कनेक्टिविटी का फायदा उठा सकते हैं। इस प्लान में सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट ही नहीं, बल्कि OTT मनोरंजन, डिजाइनिंग टूल और क्लाउड स्टोरेज जैसी डिजिटल सेवाएं भी शामिल हैं।
इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। इससे ग्राहकों को हर साल इसे रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक बस एक बार रिचार्ज करके इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह नया जियो प्लान 7 नवंबर, 2026 से मिलने लगा है। ग्राहक इसे देश भर में MyJio ऐप, Jio.com, जियो स्टोर्स, रिटेल आउटलेट्स और अन्य जियो रिचार्ज चैनलों के ज़रिए खरीद सकते हैं।
Jio के 3 साल वाले अनलिमिटेड कनेक्टिविटी प्लान की कीमत 10,000 रुपये है। इसकी वैलिडिटी 36 महीने है। इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज़ाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा और रोज़ाना 100 SMS मिलते हैं। इसके अलावा इस प्लान में सब्सक्रिप्शन और क्लाउड स्टोरेज सेवाएं भी शामिल हैं। इनमें 'जियोहॉटस्टार मोबाइल + हॉलीवुड एक्सेस' मिलता है। इससे आप लाइव स्पोर्ट्स, प्रीमियम एंटरटेनमेंट, हॉटस्टार ओरिजिनल्स और हॉलीवुड कंटेंट का एक्सेस मिलेगा।
सब्सक्राइबर्स को 12 महीने का कैनवा प्रो लाइट (Canva Pro Lite) सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इससे वे प्रीमियम डिजाइन टेम्प्लेट और टूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा, इस प्लान में जियो एआई क्लाउड (JioAICloud) पर 50GB का फ्री स्टोरेज भी शामिल है, जहां यूज़र्स अपनी फाइलो, फ़ोटो और दस्तावेजों को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं।
|Benefits
|Details
|Price
|₹10,000
|Validity
|3 years
|5G Data
|Unlimited
|Daily Data
|2.5GB
|Voice Calling
|Unlimited
|SMS
|100 per day
|OTT Benefit
|JioHotstar Mobile + Hollywood
|Design Subscription
|Canva Pro Lite for 12 months
|Cloud Storage
|50GB JioAICloud
अगर आपकी दिन की डेटा लिमिट खत्म हो गई और मैच देख रहे हैं तो बस 15 रुपये खर्च कीजिए। Reliance Jio ने 15 रुपये वाला Truly Unlimited 5G रिचार्ज वाउचर लॉन्च किया है। रिलायंस जियो ने उन ग्राहकों के लिए 15 रुपये का रिचार्ज पेश किया है, जिन्हें एक दिन के लिए बहुत ज्यादा मोबाइल डेटा की जरूरत होती है। कंपनी इसे 'ट्रूली अनलिमिटेड 5G डेटा पैक' कहती है। कंपनी का कहना है कि इसे तुरंत एक्टिवेट किया जा सकता है। इस रिचार्ज के जरिए यूजर्स को जियो के True 5G नेटवर्क पर 24 घंटे के लिए अनलिमिटेड हाई-स्पीड डेटा मिलता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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