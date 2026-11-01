Rule Change 1 November: टोल प्लाजा से लेकर टैक्स, बैंक और पेंशन तक... बदल गए आज से ये 7 बड़े नियम

Rule Change 1 November: नवंबर का महीना आज से शुरू हो गया है। ऐसे में आज यानी 1 नवंबर से कई प्रमुख फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो गया है। इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नियम, बैंक से जुड़े नियम, पेंशन से जुडे नियम के अलावा अन्य कई नियम शामिल हैं।
इन बदलावों का असर पेंशनर्स, टैक्सपेयर्स, बैंक ग्राहकों और घरेलू बजट पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं नवंबर में क्या-क्या नियम बदलने वाले है।
पेंशन का भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना एनुअल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से ही अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं अन्य पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू हो गई है। वे अपनी बैंक शाखा में जाकर, आधार-आधारित प्रमाणीकरण के जरिए डिजिटल ‘जीवन प्रमाण’ सुविधा का उपयोग करके, या जहां उपलब्ध हो, डाक विभाग की ‘डोरस्टेप सर्विस’ (घर पर सेवा) का विकल्प चुनकर अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। अगर इस डेडलाइन तक प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए भी नवंबर में एक महत्वपूर्ण तारीख है। वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए जिन टैक्सपेयर्स के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।
टोल प्लाजा के आसपास रहने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने टोल नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को सालाना पास सस्ते में मिलेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को GSR 917(E) नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के तहत अगर आपका निजी वाहन है। उस पर वैध फास्टैग लगा है और आप टोल प्लाजा से 20 KM के भीतर रहते हैं, तो लोकल वार्षिक पास ले सकते हैं। अगर टोल प्लाजा नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है तो सालाना फीस 1500 रुपये होगी। अगर टोल शहर के अंदर है तो 3000 रुपये सालाना देना होगा। ये पास सिर्फ एक ही टोल प्लाजा के लिए वैलिड होगा।
इंडसइंड बैंक ने अपने कुछ सेविंग्स अकाउंट के ग्राहकों के लिए 1 नवंबर से फेल ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू कर दिया है। इसमें इंडस डिलाइट, इंडस डिजी-स्टार्ट, इंडस ऑनलाइन-मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड और इंडी के स्टार, सुपरस्टार व मेगास्टार अकाउंट शामिल हैं। खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण POS यानी कार्ड स्वाइप करके किया गया भुगतान फेल होता है, तो 25 रुपये का शुल्क लगेगा। इसी तरह बैलेंस कम होने पर ATM से पैसे निकालने पर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो 25 रुपये शुल्क लगेगा।
केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में किए गए सुधारों के पहले चरण को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, रिफंड प्रक्रिया को तेज करने और निर्यातकों को राहत देने से जुड़े नए प्रावधान 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे।
सेबी (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के अनुसार, 1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ‘डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान’ डिफॉल्ट विकल्प बन जाएंगे। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर कम होता है क्योंकि इनमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं होता, जबकि रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन सेवाएं शामिल होती हैं।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 नवंबर 2026 से अपने Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड के कुछ शुल्क बदल दिए हैं। अब PNB के ATM से क्रेडिट कार्ड के जरिए कैश निकालने पर निकाली गई रकम का 2.5 फीसदी या 400 रुपये, जो भी ज्यादा होगा, शुल्क देना पड़ेगा। दूसरे घरेलू ATM से कैश निकालने पर 2.5 फीसदी या 500 रुपये, जो भी ज्यादा हो, चार्ज लगेगा।
बैंक ने लेट पेमेंट फीस में भी बदलाव किया है। पहले 1,000 रुपये तक के बकाया पर कोई शुल्क नहीं लगता था, जबकि 10,000 रुपये से ज्यादा के बकाया पर अधिकतम 750 रुपये तक चार्ज लगता था। अब 500 रुपये तक के बकाया पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। वहीं, 50,000 रुपये से ज्यादा के बकाया पर अधिकतम शुल्क 1,200 रुपये हो जाएगा।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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