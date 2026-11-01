Rule Change 1 November: टोल प्लाजा से लेकर टैक्स, बैंक और पेंशन तक... बदल गए आज से ये 7 बड़े नियम

Rule Change 1 November: नवंबर का महीना आज से शुरू हो गया है। ऐसे में आज यानी 1 नवंबर से कई प्रमुख फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो गया है। इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नियम, बैंक से जुड़े नियम, पेंशन से जुडे नियम के अलावा अन्य कई नियम शामिल हैं।

इन बदलावों का असर पेंशनर्स, टैक्सपेयर्स, बैंक ग्राहकों और घरेलू बजट पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं नवंबर में क्या-क्या नियम बदलने वाले है।

1. पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा पेंशन का भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना एनुअल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से ही अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं अन्य पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू हो गई है। वे अपनी बैंक शाखा में जाकर, आधार-आधारित प्रमाणीकरण के जरिए डिजिटल ‘जीवन प्रमाण’ सुविधा का उपयोग करके, या जहां उपलब्ध हो, डाक विभाग की ‘डोरस्टेप सर्विस’ (घर पर सेवा) का विकल्प चुनकर अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। अगर इस डेडलाइन तक प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।

2. ITR भरने वालों के लिए बढ़ी डेडलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए भी नवंबर में एक महत्वपूर्ण तारीख है। वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए जिन टैक्सपेयर्स के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।

3. टोल प्लाजा के बदल गए नियम टोल प्लाजा के आसपास रहने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने टोल नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को सालाना पास सस्ते में मिलेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को GSR 917(E) नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के तहत अगर आपका निजी वाहन है। उस पर वैध फास्टैग लगा है और आप टोल प्लाजा से 20 KM के भीतर रहते हैं, तो लोकल वार्षिक पास ले सकते हैं। अगर टोल प्लाजा नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है तो सालाना फीस 1500 रुपये होगी। अगर टोल शहर के अंदर है तो 3000 रुपये सालाना देना होगा। ये पास सिर्फ एक ही टोल प्लाजा के लिए वैलिड होगा।

4. इंडसइंड बैंक ने बदल दिए ये नियम इंडसइंड बैंक ने अपने कुछ सेविंग्स अकाउंट के ग्राहकों के लिए 1 नवंबर से फेल ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू कर दिया है। इसमें इंडस डिलाइट, इंडस डिजी-स्टार्ट, इंडस ऑनलाइन-मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड और इंडी के स्टार, सुपरस्टार व मेगास्टार अकाउंट शामिल हैं। खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण POS यानी कार्ड स्वाइप करके किया गया भुगतान फेल होता है, तो 25 रुपये का शुल्क लगेगा। इसी तरह बैलेंस कम होने पर ATM से पैसे निकालने पर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो 25 रुपये शुल्क लगेगा।

5. GST में होगा बड़ा बदलाव केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में किए गए सुधारों के पहले चरण को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, रिफंड प्रक्रिया को तेज करने और निर्यातकों को राहत देने से जुड़े नए प्रावधान 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे।

6. डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान अब डिफॉल्ट ऑनलाइन विकल्प होंगे सेबी (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के अनुसार, 1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ‘डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान’ डिफॉल्ट विकल्प बन जाएंगे। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर कम होता है क्योंकि इनमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं होता, जबकि रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन सेवाएं शामिल होती हैं।

7. PNB क्रेडिट कार्ड के शुल्क में बदलाव पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 नवंबर 2026 से अपने Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड के कुछ शुल्क बदल दिए हैं। अब PNB के ATM से क्रेडिट कार्ड के जरिए कैश निकालने पर निकाली गई रकम का 2.5 फीसदी या 400 रुपये, जो भी ज्यादा होगा, शुल्क देना पड़ेगा। दूसरे घरेलू ATM से कैश निकालने पर 2.5 फीसदी या 500 रुपये, जो भी ज्यादा हो, चार्ज लगेगा।