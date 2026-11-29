Rule Change From 1st December: नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और 1 दिसंबर से कई चीजें बदलने वाली हैं। कंज्यूमर्स की जेब पर असर पड़ेगा और उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। GST और कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर नए नियम लागू हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होंगे। LPG गैस की कीमत हर महीने की पहली तारीख को बढ़ती है। अब, क्या 1 दिसंबर को भी गैस की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। LPG गैस की कीमत बढ़ती है, तो इसका सीधा असर खाने-पीने की चीजों की कीमत पर पड़ता है।

इसके साथ ही घर का बजट भी बिगड़ जाता है। पिछले कुछ दिनों से LPG गैस की कीमत में लगातार 19 kg की बढ़ोतरी हो रही है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बाद से LPG की कीमतों में बदलाव हो रहा है। इन बदलावों में कुछ का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, जबकि कुछ नियम कारोबार और वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। आइए जानते हैं 1 दिसंबर से क्या-क्या बदलने जा रहा है और इसका आप पर क्या असर होगा।

1. टाटा मोटर्स की कारें और एसयूवी खरीदना होगा महंगा अगर आप टाटा मोटर्स की नई कार या एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 1 दिसंबर से आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने अपने पूरे वाहन पोर्टफोलियो की कीमतों में औसतन 0.5% बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक कारों पर भी लागू होगी।

हालांकि, अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव अलग-अलग हो सकता है। कंपनी ने बताया कि कच्चे माल और अन्य इनपुट लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है। नई कीमतें 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगी।

2. SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 दिसंबर से आपको कुछ खास ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। SBI कार्ड ने ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर 1% फीस लगाने का फैसला किया है।

ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट: अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड से किसी एक परिवहन लेनदेन में 30,000 रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं तो उस लेनदेन की पूरी राशि पर 1% शुल्क लगेगा।

फ्यूल पेमेंट: अगर एक बिलिंग चक्र में आपके क्रेडिट कार्ड से कुल ईंधन खर्च 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है तो कुल फ्यूल खर्च पर 1% शुल्क लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि फ्यूल खर्च की तय सीमा पार होने पर शुल्क केवल 50,000 रुपये से ऊपर की रकम पर नहीं, बल्कि पूरे बिलिंग चक्र के ईंधन खर्च पर लगेगा। लागू कर भी अलग से देय होंगे।

3. LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 दिसंबर को भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी किए जा सकते हैं। खास तौर पर 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों पर होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबारी नजर रखेंगे। इसकी कीमत में बदलाव का असर उनके परिचालन खर्च पर पड़ सकता है।

वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है या नहीं, इसका असर सीधे परिवारों के रसोई बजट पर पड़ेगा। फिलहाल 1 दिसंबर से सिलेंडर महंगा होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए नई कीमतें जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि ग्राहकों को राहत मिलेगी या अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।

4. बदलेंगे SEBI के ट्रेडिंग नियम कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर 2026 से SEBI के मार्जिन रूल बदल बदल रहे हैं। इसके चलते अब ट्रेडर्स को कमोडिटी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से शुरुआती मार्जिन रखना होगा। तीन कैटेगरी तय की गई हैं।

इनमें पहली कम अप डाउन वाली कमोडिटी पर 6%, मीडियम अप डाउन वाली पर 8% और ज्यादा ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटी पर 10% मार्जिन रखना होगा। इसके अलावा कम और मध्यम वोलैटिलिटी वाली कमोडिटी के लिए मार्जिन पीरियड ऑफ रिस्क 2 दिन और ज्यादा वोलैटिलिटी वाली कमोडिटी के लिए 3 दिन होगा। इससे ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन के हिसाब से ज्यादा या कम फंड रखना पड़ सकता है।

Volatility Category Minimum Initial Margin – Non-Agri Minimum Initial Margin – Agri Minimum MPOR – Non-Agri Minimum MPOR – Agri Low 6% 6% 2 2 Medium 8% 8% 2 2 High 10% 10% 3 3

5. विदेश में रहने वाले निवेशकों के लिए आसान होगी KYC SEBI के नए नियमों के तहत NRI, OCI और FATF के नियमों का पालन करने वाले देशों में रहने वाले योग्य विदेशी निवेशकों के लिए KYC प्रक्रिया आसान होने जा रही है। 3 दिसंबर से योग्य निवेशक SEBI के साथ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के जरिए रिमोट तरीके से KYC पूरी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भारत आने की जरूरत नहीं होगी। इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना आसान हो सकता है।

6. GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया में बदलाव सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सेंट्रल GST रूल्स 2017 में बदलाव किया है। 25 नवंबर को इन बदलावों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके जरिए GST रजिस्ट्रेशन कैंसल करने की एप्लीकेशन प्रोसेस के बदले हुए तरीके तय किए जा सकेंगे।

एलिजिबल एप्लीकेशन को GST कॉमन पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, जबकि पेंडिंग रिटर्न या बकाया रकम वाले मामलों को जांच के लिए सही ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। यह बदलाव 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा।