Rupee Surged Today: फॉरेन फंड्स के भारी निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच रुपये ने बुधवार को कमाल कर दिया। इसने आज के कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले 56 पैसे की छलांग लगाई और आठ महीने के उच्च स्तर 92.29 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इसके साथ ही रुपये ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक दर्ज अपनी पूरी गिरावट की भरपाई कर ली।

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भारतीय बाजार पर लट्टू हैं विदेशी निवेशक विश्लेषकों के अनुसार, डॉलर में मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में नरमी के बावजूद विदेशी निवेशकों ने अन्य एसेट्स के मुकाबले भारतीय शेयरों को तरजीह दी। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने से भी रुपये को मजबूती मिली।

इंट्राडे ट्रेड में 56 पैसे मजबूत हुआ रुपया इंटर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (Forex Market) में रुपया 92.65 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान बढ़कर 92.29 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। यह पिछले बंद भाव के मुकाबले 56 पैसे की बढ़त है। रुपये का यह स्तर इस साल 16 मार्च को दर्ज 92.28 प्रति डॉलर के बंद भाव के बाद का उच्चतम स्तर है।

सोमवार को थोड़ा नीचे बंद हुआ था रुपया रुपया सोमवार को सात महीने के उच्च स्तर से नीचे आया था और 23 पैसे की गिरावट के साथ 92.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर मंगलवार को भारतीय मुद्रा बाजार बंद था।

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लगातार पांच कारोबारी सत्रों से रुपये में मजबूती रुपये ने 13 नवंबर को दर्ज 94.19 प्रति डॉलर के बंद भाव के बाद लगातार पांच कारोबारी सत्रों में 1.6 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की है। पिछले सात सप्ताह में भारतीय मुद्रा 8 अक्टूबर को डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 96.88 से करीब पांच प्रतिशत उबर चुकी है।