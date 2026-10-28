Sahara Refund Status: आवेदन खारिज होने पर घबराएं नहीं, इस पोर्टल से करें क्लेम, जानें प्रोसेस

सहारा की सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों के लिए सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद कई जमाकर्ताओं को दावा करने की प्रक्रिया समझने में परेशानी हो रही है।
कुछ लोगों ने आवेदन तो कर दिया है, लेकिन उनके दावे पर कोई समाधान नहीं मिल पाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सहारा रिफंड के लिए कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे करना है और दावा अटकने या खारिज होने पर क्या करना चाहिए।
सरकार ने सहारा की चार सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। इन समितियों के पात्र जमाकर्ता पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस पाने के लिए दावा कर सकते हैं। इन चार सहकारी समितियों के नाम हैं:
1. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
2. सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
3. हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
4. स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद
अगर आप पहली बार सहारा रिफंड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाकर दावा दर्ज करना होगा। इसके लिए सबसे पहले सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें।
आवेदन करने से पहले अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा बैंक खाता और जमा की गई रकम से संबंधित जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इसके बाद पोर्टल पर मांगी गई जानकारी भरें और अपनी जमा राशि से जुड़े विवरण दर्ज करें।
अगर आपने सहारा की एक से अधिक संबंधित सहकारी समितियों में पैसा जमा किया है, तो उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार चारों समितियों से जुड़े दावों की जानकारी एक ही आवेदन में शामिल करें। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांचकर फॉर्म जमा कर दें।
अगर आपका दावा खारिज हो जाता है या आवेदन में सुधार करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले पोर्टल पर दिए गए कारण को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद बताई गई कमियों को दूर करें और दोबारा आवेदन जमा करें।
इसके लिए सरकार ने अलग से पुनः आवेदन पोर्टल भी उपलब्ध कराया है। आप सहारा रिफंड री-सबमिशन पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन में जरूरी सुधार कर सकते हैं और दोबारा दावा जमा कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि सहारा रिफंड की यह प्रक्रिया निशुल्क है। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही करें। किसी एजेंट या बिचौलिए को पैसे न दें, खासकर अगर वह तीसरे पक्ष के जरिए रिफंड दिलाने का दावा करता है।
आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, आवेदन जमा होने के बाद सहारा समूह की संबंधित सहकारी समितियों को दावे का सत्यापन करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद अगले 15 दिनों में दावे पर लिए गए फैसले की जानकारी दी जाती है।
इस तरह आवेदन जमा करने के बाद कुल 45 दिनों के भीतर जवाब मिलने की उम्मीद होती है। अगर 45 दिन बीतने के बाद भी आपके दावे पर कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा, री-सबमिशन पोर्टल पर लॉगिन करके 'Action' सेक्शन में यह भी देख सकते हैं कि आपका दावा किस कारण से लंबित है या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है।
कई निवेशकों के दावे अटकने की एक वजह सहारा की संबंधित सहकारी समितियों के रिकॉर्ड का पूरी तरह डिजिटल नहीं होना भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जमाकर्ताओं की जमा राशि या अन्य जरूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होती।
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। जब तक संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज अपलोड नहीं हो जाते, तब तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जरूरी जानकारी उपलब्ध होने के बाद जमाकर्ता को एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जा सकती है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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