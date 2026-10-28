Sahara Refund Status: आवेदन खारिज होने पर घबराएं नहीं, इस पोर्टल से करें क्लेम, जानें प्रोसेस

सहारा की सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों के लिए सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद कई जमाकर्ताओं को दावा करने की प्रक्रिया समझने में परेशानी हो रही है।

कुछ लोगों ने आवेदन तो कर दिया है, लेकिन उनके दावे पर कोई समाधान नहीं मिल पाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सहारा रिफंड के लिए कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे करना है और दावा अटकने या खारिज होने पर क्या करना चाहिए।

कौन कर सकता है सहारा रिफंड के लिए आवेदन? सरकार ने सहारा की चार सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। इन समितियों के पात्र जमाकर्ता पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस पाने के लिए दावा कर सकते हैं। इन चार सहकारी समितियों के नाम हैं:

1. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ

2. सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल

3. हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता

4. स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

सहारा रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? अगर आप पहली बार सहारा रिफंड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाकर दावा दर्ज करना होगा। इसके लिए सबसे पहले सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें।

आवेदन करने से पहले अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा बैंक खाता और जमा की गई रकम से संबंधित जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इसके बाद पोर्टल पर मांगी गई जानकारी भरें और अपनी जमा राशि से जुड़े विवरण दर्ज करें।

अगर आपने सहारा की एक से अधिक संबंधित सहकारी समितियों में पैसा जमा किया है, तो उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार चारों समितियों से जुड़े दावों की जानकारी एक ही आवेदन में शामिल करें। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांचकर फॉर्म जमा कर दें।

दावा खारिज हो जाए या आवेदन अटक जाए तो क्या करें? अगर आपका दावा खारिज हो जाता है या आवेदन में सुधार करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले पोर्टल पर दिए गए कारण को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद बताई गई कमियों को दूर करें और दोबारा आवेदन जमा करें।

इसके लिए सरकार ने अलग से पुनः आवेदन पोर्टल भी उपलब्ध कराया है। आप सहारा रिफंड री-सबमिशन पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन में जरूरी सुधार कर सकते हैं और दोबारा दावा जमा कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि सहारा रिफंड की यह प्रक्रिया निशुल्क है। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही करें। किसी एजेंट या बिचौलिए को पैसे न दें, खासकर अगर वह तीसरे पक्ष के जरिए रिफंड दिलाने का दावा करता है।

सहारा रिफंड मिलने में कितना समय लगता है? आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, आवेदन जमा होने के बाद सहारा समूह की संबंधित सहकारी समितियों को दावे का सत्यापन करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद अगले 15 दिनों में दावे पर लिए गए फैसले की जानकारी दी जाती है।

इस तरह आवेदन जमा करने के बाद कुल 45 दिनों के भीतर जवाब मिलने की उम्मीद होती है। अगर 45 दिन बीतने के बाद भी आपके दावे पर कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा, री-सबमिशन पोर्टल पर लॉगिन करके 'Action' सेक्शन में यह भी देख सकते हैं कि आपका दावा किस कारण से लंबित है या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है।

सहारा रिफंड में देरी क्यों हो रही है? कई निवेशकों के दावे अटकने की एक वजह सहारा की संबंधित सहकारी समितियों के रिकॉर्ड का पूरी तरह डिजिटल नहीं होना भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जमाकर्ताओं की जमा राशि या अन्य जरूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होती।

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। जब तक संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज अपलोड नहीं हो जाते, तब तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जरूरी जानकारी उपलब्ध होने के बाद जमाकर्ता को एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जा सकती है।