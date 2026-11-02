Sahara Refund Status Check Online: सहारा रिफंड का बदला नियम! अब मिलेगी पूरी रकम, नोट कर लें 3 नए हेल्पलाइन नंबर

CRCS Sahara Refund Portal: अगर आपका पैसा भी सहारा रिफंड में फंसा हुआ है, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। अब तक निवशेक को एक लिमिट तक ही उनका रिफंड मिल रहा था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। अब निवेशक 50,000 या 10 लाख तक नहीं बल्कि पूरी जमा रकम के रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसकी जानकारी खुद सहकारिता मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा की है।
Ministry of Cooperation, Government of India ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि सहारा रिफंड प्रक्रिया हुई और आसान! अब जमाकर्ता किसी भी कुल दावा राशि के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। 22 अक्टूबर 2026 तक ₹9,585 करोड़ से अधिक की राशि रिफंड की जा चुकी है।ध्यान दें,आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। अपनी पात्रता एवं आवेदन संबंधी जानकारी के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं।
इसके साथ ही सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों की मदद के लिए तीन नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर आप रिफंड के जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।
अगर आपने पहले भी रिफंड के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक आपको अपना पैसा नहीं मिला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी गलतियों को सुधारकर दोबारा से री-सबमिशन पोर्टल https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/home पर जाकर क्लेम कर सकते हैं।
अगर आपका पैसा इन चार समितियों में जमा है, तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सहारा में फंसे पैसे का रिफंड पाने के लिए निवेशकों को नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा।
आवेदन करने के लिए निवेशक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा, बैंक खाते की जानकारी और जमा राशि के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज भी तैयार रखें।
अगर आपने सहारा रिफंड के लिए आवेदन कर दिया है और अब तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है, तो आप घर बैठे अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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