Samsung Galaxy S25 Deal: ₹1.04 लाख वाला Samsung Galaxy S25 अब सिर्फ ₹29,211 में, Flipkart की खास डील का उठाएं फायदा

Samsung Galaxy S25: अगर आप सैमसंग (Samsung) के प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी डील सामने आई है। इस डील के जरिए एक लाख में मिल रहे फोन को आधे दाम पर ले सकते हैं। दरअसल, ग्राहकों के लिए फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर एक खास डील उपलब्ध है। कंपनी का Galaxy S25 5G स्मार्टफोन एक्सचेंज और बैंक ऑफर के साथ ₹30,000 रुपये तक कम हो सकते हैं। इस स्मार्टफोन का 12GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 54,999 रुपये में लिस्ट किया गया है, जबकि इसकी मूल कीमत 1,04,999 रुपये थी।
इस हिसाब से फोन पर करीब 48% की छूट मिल रही है। एक्सचेंज और बैंक लाभ जोड़ने के बाद इसकी प्रभावी कीमत ₹29,211 तक पहुंच सकती है। ग्राहक एक्सचेंज ऑफर और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के लाभों का एक साथ इस्तेमाल करके इसकी कीमत और भी कम कर सकते हैं। आइए, इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं।
सैमसंग गैलेक्सी S25 5G (12GB RAM + 128GB स्टोरेज) अभी फ्लिपकार्ट पर 54,999 रुपये में लिस्टेड है। इसकी ओरिजिनल कीमत 1,04,999 रुपये है। इस पर 48% का डिस्काउंट मिल रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एलिजिबल एप्पल आईफोन 13 को एक्सचेंज करने पर 24,250 रुपये तक का एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रहा है। एक्सचेंज की फाइनल वैल्यू स्मार्टफोन की कंडीशन, मॉडल और जरूरी शर्तों पर निर्भर करेगी।
इसके अलावा, खरीदार फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक ऑफर के तहत 1,538 रुपये का फायदा उठा सकते हैं। एक्सचेंज और बैंक ऑफर लगाने के बाद, प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई प्रभावी कीमत घटकर 29,211 रुपये हो जाती है। फ्लिपकार्ट, एलिजिबल फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स को 7 रुपये का अतिरिक्त सुपरकॉइन बेनिफिट भी मिल रहा है। इस बेनिफिट को लागू करने पर, डील की प्रभावी कीमत और कम होकर 29,204 रुपये हो सकती है।
जिन ग्राहकों को स्टोरेज की ज्यादा जरूरत है वो 256GB वेरिएंट ले सकते हैं। इसमें 12GB RAM मिलती है। इसकी कीमत 60,999 रुपये है, जबकि इसकी मूल कीमत 1,14,999 रुपये थी। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर 47% का डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के अनुसार, इस स्टोरेज वेरिएंट की अब सिर्फ 10 यूनिट ही बची हैं। एक्सचेंज वैल्यू और आपको जो अंतिम रकम चुकानी होगी, वह आपके द्वारा चुने गए डिवाइस, उसकी स्थिति और चेकआउट के समय उपलब्ध पेमेंट ऑफ़र के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। ऑर्डर देने से पहले ग्राहकों को इससे जुड़ी शर्तें जरूर देख लेना चाहिए।
कीमत में कटौती के अलावा Galaxy S25 की खासियत इसके फ्लैगशिप हार्डवेयर और AI फीचर्स हैं। यह स्मार्टफोन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ प्रीमियम परफॉर्मेंस और बेहतर कैमरा अनुभव चाहते हैं।
Galaxy S25 में 6.2 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है। इसमें FHD+ रेजोल्यूशन और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। इससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव बेहतर होता है।
फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 12GB RAM मिलती है। यह कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग, गेमिंग और AI आधारित फीचर्स को सपोर्ट करता है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 10MP का टेलीफोटो कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Galaxy S25 में 4,000mAh की बैटरी दी गई है। यह Android 15 आधारित One UI 7 के साथ लॉन्च हुआ था।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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