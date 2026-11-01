अलीबाग में संजय मांजरेकर ने ₹22.40 करोड़ में बेच दी जमीन, कारट्रेड टेक ने क्यों खरीदी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी?

Sanjay Manjrekar Property Deal: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने क्रिकेट के मैदान के बाद अब प्रॉपर्टी की पिच पर भी बैटिंग शुरू कर दी है। इन दिनों मांजरेकर अपनी बेबाक बयानबाजी के बजाय प्रॉपर्टी डील की एक खबर से सुर्खियों में आ गए हैं। मांजरेकर ने महाराष्ट्र के अलीबाग में अपनी जमीन का बड़ा सौदा किया है। उन्होंने रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित धोकावड़े गांव में 8,050 वर्ग मीटर जमीन कारट्रेड टेक लिमिटेड (CarTrade Tech Ltd) को ₹22.40 करोड़ में बेच दी है।
बता दें कि कारट्रेड टेक (CarTrade Tech) एक भारतीय डिजिटल ऑटोमोटिव मार्केटप्लेस है, जो कारवाले (CarWale), बाइकवाले (BikeWale), ओएलएक्स इंडिया (OLX India) और श्रीराम ऑटोमॉल (Shriram Automall) जैसे प्लेटफॉर्म चलाता है। ये प्लेटफॉर्म नए और पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री और नीलामी की सुविधा मुहैया कराते हैं।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, यह ट्रांज़ैक्शन 27 अक्टूबर, 2026 को रजिस्टर किया गया था। डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि जमीन को दो मौजूदा रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स के साथ बेचा गया है। ट्रांजैक्शन डिटेल के मुताबिक, इस सौदे में कारट्रेड टेक लिमिटेड की ओर से विनेश महाबल कुकियान ने आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी कीमत ₹22,40,00,000 था, जबकि चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी ₹1,34,40,000 थी और रजिस्ट्रेशन फीस ₹30,000 थी।
यह प्रॉपर्टी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका में ढोकावाडे गांव में स्थित है। मुंबई के बाहर लोनावाला और अलीबाग में आमतौर पर लोग सेकंड होम (दूसरा घर) बनाते हैं। अलीबाग समुद्र के तट पर स्थिति है। इससे यहां बहुत से लोग हॉलिडे होम की तलाश में रहते हैं। अलीबाग में हॉलिडे होम की डिमांड है। मुंबई से अलीबाग जाने के लिए सड़क मार्ग के अलावा समुद्री रास्ता भी है। यह समुद्री रास्ता किसी पिकनिक से कम नहीं है।
हालांकि, इस ट्रांजैक्शन की डिटेल में यह नहीं बताया गया है कि खरीदार संपत्ति का क्या उपयोग करेगा, या क्या इस ज़मीन पर भविष्य में कोई विकास कार्य करने की योजना है। ज़ैपकी (Zapkey) द्वारा हासिल किए गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटा के अनुसार, सितंबर 2026 में सचिन तेंदुलकर ने लोनावला में 70 करोड़ रुपये में 3.86 एकड़ ज़मीन खरीदने को लेकर चर्चा में आए थे।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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