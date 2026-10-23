बचत के साथ चाहिए नियमित आमदनी का विकल्प? जानिए SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना प्लस के बारे में

अगर आप लंबी अवधि के लिए बचत करना चाहते हैं और भविष्य में नियमित आमदनी का इंतजाम भी करना चाहते हैं, तो SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना प्लस एक विकल्प हो सकता है। यह भारतीय स्टेट बैंक समूह की जीवन बीमा कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस की बचत योजना है।
इसमें जीवन बीमा सुरक्षा के साथ तय शर्तों के अनुसार गारंटीड इनकम का लाभ मिलता है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो भविष्य के खर्चों, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए पहले से वित्तीय योजना बनाना चाहते हैं।
SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना प्लस एक गैर-लिंक्ड और गैर-भागीदारी वाली जीवन बीमा बचत योजना है। इसका मतलब है कि इसका रिटर्न सीधे शेयर बाजार के प्रदर्शन से नहीं जुड़ा होता और पॉलिसीधारक को कंपनी के मुनाफे में भागीदारी के आधार पर बोनस नहीं मिलता। योजना के तहत तय अवधि तक प्रीमियम जमा करना होता है। इसके बाद निर्धारित अवधि में नियमित आमदनी मिलती है।
इस योजना में ग्राहकों को दो विकल्प मिलते हैं। पहला है गारंटीड इनकम और दूसरा लाइफ इनकम। गारंटीड इनकम विकल्प में चुनी गई अवधि के दौरान तय शर्तों के अनुसार नियमित आमदनी मिलती है। वहीं, लाइफ इनकम विकल्प उन लोगों के लिए है, जो जीवनभर आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों विकल्पों के नियम और भुगतान की शर्तें अलग हो सकती हैं, इसलिए पॉलिसी चुनने से पहले जानकारी लेना जरूरी है।
योजना में प्रीमियम भुगतान के लिए 6, 7, 8 और 10 साल के विकल्प उपलब्ध हैं। पॉलिसी की अवधि चुने गए प्रीमियम भुगतान समय और आमदनी मिलने की अवधि पर निर्भर करती है। इसमें नियमित आमदनी सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर लेने का विकल्प भी मिलता है। इस तरह ग्राहक अपनी जरूरत और खर्चों के अनुसार भुगतान की आवृत्ति चुन सकते हैं।
पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, अवधि पूरी होने पर पॉलिसीधारक को कुल जमा किए गए प्रीमियम का 110 प्रतिशत मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिलता है। इसके अलावा, चुने गए विकल्प और भुगतान अवधि के अनुसार नियमित आमदनी का लाभ भी मिलता है। हालांकि, वास्तविक लाभ की गणना प्रीमियम, चुने गए विकल्प और पॉलिसी की शर्तों के आधार पर होगी।
इस योजना में जीवन बीमा कवर भी मिलता है। कुछ अतिरिक्त सुरक्षा लाभों के लिए वैकल्पिक राइडर चुनने का विकल्प उपलब्ध है। लागू आयकर कानूनों के अनुसार टैक्स लाभ भी मिल सकते हैं, लेकिन इनकी पात्रता संबंधित नियमों पर निर्भर करती है।
पॉलिसी खरीदने से पहले प्रीमियम की कुल लागत, आमदनी शुरू होने का समय, मृत्यु लाभ, पॉलिसी बंद करने पर मिलने वाली रकम और सभी नियमों को ध्यान से समझें। गारंटीड इनकम का मतलब यह नहीं है कि योजना हर व्यक्ति के लिए सबसे बेहतर निवेश है। अपनी जरूरतों और दूसरी बचत योजनाओं से तुलना करने के बाद ही फैसला लेना समझदारी होगी।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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