UPI Service Down: अगर आपने भी जेब में कैश रखना बंद कर दिया है और पूरी तरह से यूपीआई पर डिपेंड हो गए हैं, तो कल आपको अलर्ट रहना होगा। दरअसल 19 नवंबर को देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की यूपीआई सर्विस 45 मिनट तक डाउन रहने वाली है। इस दौरान पैसे के लेनदेन में दिक्कत आएगी। बैंक की तरफ से सोशल मीडिया पर आज एक अलर्ट पोस्ट किया गया है, जिसमें ग्राहकों को इसकी जानकारी दी गई है।
भारतीय स्टेट बैंक के एक्स हैंडल से आज एक पोस्ट किया गया। इसमें बताया गया कि शेड्यूल मेंटेनेंस के चलते SBI की UPI सर्विस 19 नवंबर 2026 को रात 1:15 बजे से 2:00 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान ग्राहक UPI से पैसे भेजने या पेमेंट करने में परेशानी का सामना कर सकते हैं। हालांकि, बैंक का कहना है कि मेंटेनेंस का काम तय समय से पहले भी पूरा हो सकता है। ग्राहक इस दौरान बिना रुकावट UPI Lite का इस्तेमाल कर सकेंगे। बैंक ने ग्राहकों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है।
यूपीआई लाइट एक खास वॉलेट है। इसमें पेमेंट करने पर आपको यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यूपीआई लाइट के जरिए एक बार में अधिकतम 1,000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। वहीं आप यूपीआई लाइट में आप 5000 रुपये तक का बैलेंस रख सकते हैं।
ऐसे में अगर आप 18-19 की रात को कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए रात होने से पहले आप SBI का यूपीआई लाइट एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप 5000 तक की पेमेंट उस 45 मिनट के दौरान आसानी से कर सकेंगे।
इसके बाद UPI Lite एक्टिव हो जाएगा और आप छोटे पेमेंट बिना हर बार UPI PIN डाले कर सकेंगे। SBI के BHIM SBI Pay ऐप में UPI Lite को सक्रिय करने के लिए फंड लोड करना जरूरी है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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