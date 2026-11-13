SCSS या MIS...किस स्कीम में 5 साल के लिए 15 लाख निवेश करने पर होगी ज्यादा कमाई? डिटेल में समझें पूरा गणित

रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी बनाए रखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अपनी बचत को ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां पैसा सुरक्षित रहने के साथ अच्छा ब्याज भी मिले। इसके लिए सरकार की कई छोटी बचत योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) काफी लोकप्रिय हैं।
दोनों ही योजनाएं पोस्ट ऑफिस के जरिए चलाई जाती हैं और इनकी अवधि 5 साल है। हालांकि, ब्याज दर, भुगतान का तरीका और निवेश की अधिकतम सीमा अलग-अलग है। ऐसे में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सी योजना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।
अगर ब्याज दर की तुलना करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS इस मामले में आगे है। इसमें फिलहाल सालाना 8.2 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में ब्याज का भुगतान हर तीन महीने में किया जाता है। यानी निवेशक को हर तिमाही नियमित आमदनी मिलती है।
वहीं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) में सालाना 7.4 फीसदी ब्याज मिलता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें निवेशकों को हर महीने ब्याज का भुगतान किया जाता है।
दोनों योजनाओं के बीच अंतर को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5 साल के लिए 15 लाख रुपये निवेश करना चाहता है। ऐसे में दोनों योजनाओं में मिलने वाले ब्याज और कुल कमाई का हिसाब कुछ इस तरह होगा।
|विवरण
|SCSS
|POMIS
|ब्याज दर
|8.20%
|7.40
|निवेश राशि
|15 लाख रुपये
|15 लाख रुपये
|ब्याज भुगतान
|हर तिमाही
|हर महीने
|एक किस्त में ब्याज
|30,750 रुपये
|9,250 रुपये
|सालाना ब्याज
|1,23,000 रुपये
|1,11,000 रुपये
|5 साल में कुल ब्याज
|6,15,000 रुपये
|5,55,000 रुपये
|योजना की अवधि
|5 साल
|5 साल
इस हिसाब से 15 लाख रुपये के निवेश पर SCSS में 5 साल के दौरान कुल 6.15 लाख रुपये ब्याज मिलेगा। वहीं, POMIS में इसी रकम पर 5 साल में 5.55 लाख रुपये की ब्याज आय होगी। यानी SCSS में निवेश करने पर 60,000 रुपये ज्यादा ब्याज मिल सकता है।
अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है और आप अपनी बचत पर बेहतर ब्याज कमाना चाहते हैं, तो SCSS एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के लोग निर्धारित शर्तों के साथ 55 साल की उम्र के बाद भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं।
दूसरी ओर, अगर आप हर महीने नियमित आमदनी चाहते हैं या अभी 60 साल के नहीं हुए हैं, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर विचार कर सकते हैं। इसमें वयस्क व्यक्ति भी निवेश कर सकते हैं। इस योजना में एकल खाते के तहत अधिकतम 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं।
इस तरह दोनों योजनाओं के अपने फायदे हैं। ज्यादा ब्याज कमाने के लिहाज से SCSS आगे है, जबकि हर महीने निश्चित ब्याज पाने के लिए POMIS बेहतर विकल्प हो सकती है। निवेश का फैसला अपनी उम्र, जरूरत और आमदनी के हिसाब से करना चाहिए।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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