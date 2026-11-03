MF Switching Explained: टैक्स फ्री हो जाएगी एक से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विचिंग? सेबी की सिफारिश जान लीजिए

Mutual Fund Switching: सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्विच करने पर लगने वाला कैपिटल गेंस टैक्स खत्म करने की सिफारिश की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी ने एक म्यूचु्ल फंड स्कीम से दूसरी सामानंतर स्कीम में ट्रांसफर को टैक्सेबल नहीं मानकर कैपिटल गेंस टैक्स से मुक्त रखने की सिफारिश की है, बशर्ते स्विच की जा रही म्यूचुअल फंड यूनिट्स कम से कम एक वर्ष पुरानी हो। ऐसा हुआ तो यह म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी बात होगी क्योंकि तब उनका रिटर्न बढ़ जाएगा। आइए एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि म्यूचुल फंड स्कीम में स्विचिंग क्या होती है, इस पर टैक्स का क्या नियम है और सेबी के प्रस्ताव से क्या बदल जाएगा।

म्यूचुअल फंड स्विचिंग क्या होती है? वेल्थ कैफे के संस्थापक, एसीए, सीएफए और एफआरएम हर्ष वर्धन डावर कहते हैं, 'जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम बेचते हैं और उसी फंड की दूसरी स्कीम खरीदते हैं तो इसे स्विचिंग कहा जाता है।' यहां गौर करने वाली बात है कि स्विचिंग सामानांतर फंड में ही संभव होता है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास डेट फंड है तो डेट फंड की ही स्कीम में यूनिट्स स्विच हो पाएगी। इसी तरह, इक्विटी फंड की इक्विटी फंड में और हाइब्रिड की हाइब्रिड फंड में ही स्विचिंग संभव है।

डावर ने कहा कि आम तौर पर निवेशक अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने या बेहतर रिटर्न के लिए म्यूचुफल फंड यूनिट्स को एक से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं। वहीं, स्टॉकीफाई के संस्थापक और सीईओ पीयूष झुनझुनवाला ने कहा कि कोई निवेशक अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक इक्विटी फंड से दूसरे इक्विटी फंड में या फिर स्मॉल कैप फंड से लार्ज कैप फंड में स्विच कर सकता है।

म्यूचुअल फंड स्विच करने पर टैक्स का नियम क्या है? चूंकि स्विचिंग के वक्त एक स्कीम से यूनिट्स निकलती है और दूसरी स्कीम में जुड़ती है तो निकले को यूनिट्स का रिडेम्प्शन और जुड़ने को इन्वेस्टमेंट माना जाता है। चूंकि म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन पर कैपिटल गेंस टैक्स का नियम लागू है, इस कारण भले ही एक स्कीम से यूनिट्स निकलने पर पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया हो, फिर भी इसे रिडेम्पशन मानकर टैक्स लगा दिया जाता है। पीयूष झुनझुनवाला कहते हैं कि म्यूचुअल फंड स्विचिंग पर टैक्स की गणना म्यूचुफल फंड का प्रकार, निवेश का समय और प्राप्त लाभ पर आधारित होती है।

म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेंस टैक्स की दरें जानिए अगर निवेशक ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स 12 महीने तक होल्ड करने के बाद बेची है तो 20% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (STCG) टैक्स लगता है। वहीं, 12 महीने के बाद यूनिट्स बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) टैक्स लगता है जिसकी दर 12.5% है। डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए टैक्स का नियम अलग है। अगर डेट फंड में निवेश 1 अप्रैल, 2023 के बाद किया गया है तो टैक्स रेट निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा।

म्यूचुअल फंड स्विचिंग के ये पचड़े भी समझिए डावर बताते हैं कि टैक्स के ये नियम तब भी लागू होते हैं जब निवेशक रेग्युलर प्लान से डायरेक्ट प्लान या एक ही स्कीम के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉल (IDCW) ऑप्शन से किसी ग्रोथ ऑप्शन में स्विच करता है। वहीं झुनझुनवाला का कहना है, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि निवेशक ने एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में स्विच किया है या दूसरे एएमसी में। स्विचिंग पर कैपिटल टैक्स गेन्स लग सकता है।'

वहीं, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) में हरेक निकासी को म्यूचुअल फंड यूनिट्स की आंशिक बिक्री माना जाता है। हालांकि, कैपटिल गेंस टैक्स सिर्फ लाभ की रकम पर लगाया जाता है ना कि बिक्री से प्राप्त पूरे पैसे पर। उदाहरण के लिए, अगर निवेशक ने एसडब्ल्यूपी के तहत 10 हजार रुपये की निकासी की तो इसमें जितनी रकम लाभ की है, उसी पर टैक्स जोड़ा जाएगा ना कि पूरे 10 हजार रुपये पर। डावर कहते हैं कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) ट्रांजैक्शन पर भी कैपिटल गेंस टैक्स लगता है क्योंकि इसमें भी एक स्कीम की यूनिट्स को रीडीम करके दूसरी स्कीम में खरीदारी की जाती है।

सेबी की सिफारिश लागू हुई तो क्या बदलेगा? झुनझुनवाला ने कहा कि सेबी की सिफारिश नियम बन गई तो निवेशकों को टैक्स पर राहत मिलेगी जिससे उन्हें खराब प्रदर्शन वाले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को एक वर्ष बाद स्विच करने में झिझक नहीं होगी। वहीं, डावर का अनुमान है कि नियम बना तो वह सिर्फ इक्विटी स्कीम्स पर ही लागू होगा क्योंकि सेबी की नजर अभी गिरते शेयर बाजार को सहारा देने पर टिकी है। उन्होंने कहा, ‘म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हर बजट में रेग्युलर से डायरेक्ट प्लांस में फंड ट्रांसफर को कैपिटल गेंस टैक्स फ्री करने का आग्रह करती रही है जो हमेशा नजरअंदाज ही होता रहा।’

हालांकि, झुनझुनवाला कहते हैं कि नियम बना तो उसका दायरा क्या होगा, इसकी कोई भनक अभी नहीं लग पाई है। उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि क्या सभी इंटर-स्कीम ट्रांसफर टैक्स फ्री हो जाएंगे। यानी क्या इक्विटी से डेट फंड्स में स्विचिंग पर भी कैपिटल गेंस टैक्स नहीं लगेगा या सिर्फ खास तरह के ट्रांजैक्शन की टैक्स फ्री होंगे।