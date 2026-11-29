Senior Citizen Savings Scheme: नौकरी और कारोबार के लंबे सफर के बाद जब रिटायरमेंट का समय आता है तो सबसे बड़ी चिंता अपनी जमा पूंजी को लेकर होती है। जिंदगी भर की बचत को ऐसी जगह निवेश करना जरूरी है, जहां पैसा सुरक्षित रहे और उससे नियमित आमदनी भी होती रहे। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह फैसला इसलिए अहम है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद नियमित वेतन का सहारा नहीं रहता।

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ऐसे में कई लोगों के सामने दो विकल्प आते हैं। सरकार की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) या बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)। दोनों में निवेश करने के अपने फायदे हैं। लेकिन ब्याज दरों में थोड़ा सा अंतर भी बड़ी रकम पर हजारों रुपये का फर्क हो सकता है। अगर आपके पास रिटायरमेंट के ₹30 लाख हैं और आप उन्हें पांच साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो SCSS और HDFC बैंक की वरिष्ठ नागरिक एफडी के बीच सालाना ब्याज का अंतर ₹30,000 तक पहुंच सकता है।

SCSS में मिल रहा 8.2% ब्याज, पांच साल का निवेश वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS सरकार की ओर से चलाई जाने वाली बचत योजना है। अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए इस पर सालाना 8.2% ब्याज मिल रहा है। इस योजना में निवेश की अवधि पांच साल है। मैच्योरिटी के बाद निवेशक इसे तीन साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। इसमें न्यूनतम ₹1,000 और अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश किया जा सकता है। इस योजना की एक खास बात यह है कि ब्याज का भुगतान हर तीन महीने में किया जाता है। यानी निवेशक को हर महीने ब्याज मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। उसे साल में चार बार ब्याज की रकम मिलती है।

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HDFC बैंक की पांच साल की FD पर कितना ब्याज? दूसरी ओर, HDFC बैंक वरिष्ठ नागरिकों को पांच साल की एफडी पर सालाना 7.2% ब्याज दे रहा है। यह दर ₹3 करोड़ से कम की जमा राशि के लिए बताई गई है। बैंक एफडी में निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार ब्याज भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें मासिक, तिमाही या मैच्योरिटी पर ब्याज लेने की सुविधा उपलब्ध है। इस लिहाज से उन लोगों के लिए बैंक एफडी उपयोगी हो सकती है, जिन्हें अपनी जरूरत के अनुसार ब्याज की रकम पाने का विकल्प चाहिए। इसके अलावा इसमें निवेश की सीमा SCSS के मुकाबले ज्यादा है।

₹ 10 लाख से ₹ 30 लाख तक निवेश पर कितना मिलेगा ब्याज? दोनों योजनाओं की ब्याज दरों में एक फीसदी का अंतर है। इसी वजह से निवेश की रकम बढ़ने के साथ सालाना ब्याज का अंतर भी बढ़ता जाता है।

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Investment Amount SCSS at 8.2% HDFC Bank FD at 7.2% Annual Difference ₹ 10 lakh ₹ 82,000 ₹ 72,000 ₹ 10,000 ₹ 20 lakh ₹ 1,64,000 ₹ 1,44,000 ₹ 20,000 ₹ 30 lakh ₹ 2,46,000 ₹ 2,16,000 ₹ 30,000

₹ 30 लाख के निवेश पर अंतर समझिए SCSS में 8.2% की दर से सालाना ₹2.46 लाख ब्याज बनता है। वहीं, HDFC बैंक की 7.2% वाली एफडी पर सालाना ब्याज ₹2.16 लाख बैठता है। यानी दोनों दरों के आधार पर सालाना ₹30,000 का अंतर है।

सिर्फ ब्याज दर नहीं, निवेश से पहले ये अंतर भी समझें SCSS और बैंक एफडी में चुनाव करते समय केवल ब्याज दर देखना पर्याप्त नहीं है। दोनों की निवेश सीमा, ब्याज भुगतान और निकासी के नियम अलग हैं।

1. निवेश की अधिकतम सीमा SCSS में एक व्यक्ति अधिकतम ₹30 लाख निवेश कर सकता है। वहीं HDFC बैंक की बताई गई एफडी श्रेणी में ₹3 करोड़ से कम की जमा राशि पर यह ब्याज दर लागू है। बड़ी रकम निवेश करने वालों के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है।

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2. ब्याज पाने का तरीका SCSS में ब्याज हर तीन महीने में मिलता है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को नियमित अंतराल पर आमदनी मिलती रहती है। HDFC बैंक एफडी में मासिक, तिमाही या मैच्योरिटी पर ब्याज लेने का विकल्प मिलता है। यानी निवेशक अपनी नकदी की जरूरत के अनुसार भुगतान का तरीका चुन सकते हैं।

3. निवेश की अवधि SCSS की शुरुआती अवधि पांच साल है। मैच्योरिटी के बाद इसे तीन साल के लिए बढ़ाने का विकल्प भी है। बैंक एफडी में अलग-अलग अवधि के विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जरूरत और पैसे की उपलब्धता के हिसाब से अवधि चुननी चाहिए।

4. समय से पहले पैसा निकालने के नियम अगर आपको पांच साल पूरे होने से पहले पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो निवेश से पहले निकासी की शर्तें जरूर समझें। SCSS और बैंक एफडी दोनों में समय से पहले खाता बंद कराने पर नियम और संभावित कटौती अलग हो सकती है।

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5. टैक्स का असर निवेश से मिलने वाला ब्याज आपकी कुल कर योग्य आय को प्रभावित कर सकता है। इसलिए केवल ब्याज दर देखकर फैसला न करें। यह भी देखें कि टैक्स चुकाने के बाद आपके हाथ में कितनी रकम बचेगी।

रिटायरमेंट का पैसा SCSS में लगाएं या बैंक FD में? अगर आपका लक्ष्य पांच साल के लिए निवेश करना है और आप अधिकतम ₹30 लाख तक की सीमा में नियमित तिमाही ब्याज चाहते हैं तो SCSS एक मजबूत विकल्प हो सकता है। अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए इसकी ब्याज दर HDFC बैंक की बताई गई पांच साल की वरिष्ठ नागरिक एफडी से एक फीसदी ज्यादा है।

वहीं अगर आप ज्यादा रकम निवेश करना चाहते हैं या ब्याज भुगतान का समय अपनी जरूरत के अनुसार तय करना चाहते हैं तो बैंक एफडी पर विचार कर सकते हैं।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।