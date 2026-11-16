8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को कब मिलेगा एरियर? SG मिश्रा ने बताई तारीख

8th Pay Commission Arrears: नवंबर का महीना भी आधा बीत गया है,लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने अधिसूचना केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही देरी के बीच एरियर को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल-JCM के स्टाफ साइड के सचिव एसजी मिश्रा ने दावा किया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए। उन्होंने इस तारीख को लेकर पूरा भरोसा जताया है।
एसजी मिश्रा ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में भले ही देरी हो, लेकिन कर्मचारियों को इसका नुकसान नहीं होगा। सभी कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए। अगर नई सैलरी 2027 में लागू होती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई और पुरानी सैलरी के बीच का अंतर एरियर के तौर पर मिल सकता है। हालांकि,अभी सरकार की तरफ से इसपर मुहर नहीं लगाई है।सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आयोग की सिफारिशें मिलने और उन्हें स्वीकार करने के बाद ही लागू होने की तारीख तय की जाएगी।
अगर पिछले वेतन आयोग यानी 7वें वेतन को देखें, तो उस वक्त भी कर्मचारियों को एरियर मिला था। बता दें कि 7वां वेतन आयोग1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। उस वक्त कर्मचारियों और पेंशनर्स को 6 महीने का एरियर मिला था। एरियर मिलने से कर्मचारियों को एकमुश्त पैसा मिल जाता है।
8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को है। सरकार ने आयोग का गठन पिछले साल नवंबर में किया था और अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया था। ये समयसीमा मई 2027 में खत्म हो रही है। ऐसे में आयोग के पास अंतिम रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मई 2027 तक का वक्त है। अगर आयोग ने अपना समय पूरा लिया,तो अंतिम रिपोर्ट अगल साल मई तक आ सकती है।
रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद ही सिफारिशों को स्वीकार करने, उनमें बदलाव करने और लागू करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। इसलिए नई सैलरी और एरियर की वास्तविक तारीख के लिए सरकारी फैसले का इंतजार करना होगा।
8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी पक्ष ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अगर ये मांग स्वीकार होती है,तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 69,000 रुपये हो सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि सालाना इंक्रीमेंट की मौजूदा दर 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी की जाए। हालांकि, सरकार की तरफ से इन मांगों को मानने का ऐलान नहीं हुआ है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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