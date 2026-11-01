SGB Redemption Price 2026: ₹1 लाख के गोल्ड बॉन्ड ने बना दिए ₹3 लाख! 2 नवंबर को निवेशकों के पास पैसा निकालने का मौका

SGB Redemption Price 2026: सोने की कीमतों में आई तेजी ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22 सीरीज VII (Sovereign Gold Bond 2021-22 Series VII) के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की कीमत प्रति यूनिट ₹14,167 तय की है। निवेशक 2 नवंबर 2026 से इस सीरीज के बॉन्ड को समय से पहले भुना सकेंगे। RBI ने प्री-मेच्योर रिडेम्पशन के लिए जो भाव तय किया है, उसके हिसाब से निवेशकों को शुरुआती निवेश के मुकाबले 200 फीसदी से अधिक का रिटर्न मिलेगा।
यानी 5 साल पहले जिस गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों ने ₹4,715 प्रति ग्राम के भाव पर पैसा लगाया था, उसकी कीमत अब ₹14,167 प्रति ग्राम पहुंच गई है। ऐसे में ₹1 लाख का शुरुआती निवेश बढ़कर करीब ₹3 लाख हो गया है। RBI के बयान के मुताबिक, SGB सीरीज के गोल्ड बॉन्ड जारी होने की तारीख से पांच साल पूरे होने के बाद ब्याज भुगतान की तारीख पर इन्हें समय से पहले भुनाया जा सकता है।
RBI ने SGB 2021-22 सीरीज VII के लिए समय से पहले रिडेम्प्शन प्राइस ₹14,167 प्रति ग्राम तय किया है। यह सीरीज 2 नवंबर 2021 को जारी हुई थी। इस बॉन्ड का ऑनलाइन इश्यू प्राइस ₹4,715 प्रति ग्राम था। वहीं, ऑफलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों के लिए इश्यू प्राइस ₹4,765 प्रति ग्राम था। ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशकों को ₹50 प्रति ग्राम की छूट मिली थी।
RBI के बयान में आगे कहा गया है कि गोल्ड बॉन्ड सीरीज के रिडेम्पशन प्राइस का कैलकुलेशन पिछले तीन कामकाजी दिनों के लिए 'इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन' (IBJA) की ओर से जारी 999 शुद्धता वाले सोने के क्लोजिंग भाव के साधारण औसत (simple average) के आधार पर पर किया जाता है। यानी 28, 29 और 30 अक्टूबर 2026 के सोने के औसत बंद भाव को आधार बनाया गया है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खासियत यह है कि इसमें सोने की कीमत बढ़ने से मिलने वाले लाभ के अलावा ब्याज भी मिलता है। SGB पर शुरुआती निवेश राशि के आधार पर 2.5% सालाना की निश्चित ब्याज दर मिलती है। यह ब्याज हर छह महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी निवेशक ने ₹1 लाख का बॉन्ड खरीदा था, तो 2.5% की दर से उसे सालाना करीब ₹2,500 ब्याज मिलता है। पांच साल में यह रकम करीब ₹12,500 हो सकती है। यह ब्याज रिडेम्प्शन से मिलने वाली रकम से अलग है और इस पर लागू कर नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।
SGB के टैक्स नियमों में 1 अप्रैल 2026 से बदलाव किया गया है। पिटल गेन टैक्स से छूट सिर्फ उन्हीं निवेशकों को मिल ता है, जिन्होंने बॉन्ड सीधे RBI से खरीदा था और उसे मैच्योरिटी तक अपने पास रखा है। हालांकि आरबीआई से बॉन्ड खरीदने के बावजूद प्रीमैच्योर रिडेम्पशन पर मिलने वाला कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आएगा। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को भी मैच्योरिटी पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा ब्याज भी टैक्सेबल होता है।
सरकार ने नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर सालाना 2.5 फीसदी ब्याज मिलता है। यह पैसा हर 6 महीने पर निवेशकों के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। मैच्योरिटी या समय से पहले रिडेम्प्शन पर आखिरी ब्याज की किस्त मूलधन के साथ मिलती है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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