Silver Price Forecast: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन चांदी में आई बड़ी गिरावट पर शायद उतनी नजर नहीं जा रही है। चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 67 फीसदी तक टूट चुकी है। सिल्वर में आई इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब सवाल है कि क्या इसमें अभी खरीदारी करनी चाहिए या फिर ये अभी और गिरने वाली है?
चांदी में आई गिरावट के बीच ब्रोकरेज फर्म PL Capital ने सिल्वर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। फर्म का मानना है कि चांदी अब अपने निचले स्तर के करीब पहुंच सकती है और यहां से धीरे-धीरे रिकवरी की शुरुआत हो सकती है।
चांदी ने 29 जनवरी 2026 को कॉमेक्स पर 121.60 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड स्तर छुआ था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आती गई और अब ये 39.50 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है। चांदी अपने हाई से करीब 67 फीसदी सस्ती हो चुकी है। PL Capital के मुताबिक, चांदी की ये दूसरी सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। इससे पहले 1980 में भी चांदी की कीमतों में ऐसी ही बड़ी गिरावट देखने को मिली थी।
PL Capital की रिपोर्ट के मुताबिक, 37 से 39.50 डॉलर प्रति औंस का दायरा चांदी के लिए अहम सपोर्ट जोन बन सकता है। आसान भाषा में समझें तो ये वो लेवल है, जिसके बाद चांदी की कीमतों में गिरावट थमने और स्थिरता आने की संभावना जताई जा रही है। अगर चांदी इस सपोर्ट जोन के ऊपर टिकती है, तो धीरे-धीरे रिकवरी की उम्मीद मजबूत हो सकती है।
चांदी पर नजर बनाए निवेशकों का सवाल है कि चांदी कब तेजी लौटेगी? PL Capital के मुताबिक, इसके लिए कुछ तकनीकी संकेतों का मिलना जरूरी है। चांदी की कीमतों में लगातार दो हफ्तों तक बढ़त और 37 से 39.50 डॉलर के सपोर्ट जोन के ऊपर टिके रहना अहम होगा। अगर ऐसा होता है तो चांदी के लिए ऊपर की तरफ 43 डॉलर प्रति औंस का स्तर पहला अहम पड़ाव हो सकता है। इसके बाद 46 से 47 डॉलर और फिर 51 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर नजर रहेगी।फिलहाल चांदी में आई भारी गिरावट के बाद तकनीकी संकेत कुछ राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन इसे तेजी की पक्की वापसी मानना ठीक नहीं होगा।
चांदी पर दबाव के पीछे कई वजहें हैं। PL Capital के मुताबिक, अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ने की आशंका से कीमती धातुओं के बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। सिल्वर ETF से लगातार पैसा निकलने का असर भी चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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