Silver Price Forecast: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन चांदी में आई बड़ी गिरावट पर शायद उतनी नजर नहीं जा रही है। चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 67 फीसदी तक टूट चुकी है। सिल्वर में आई इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब सवाल है कि क्या इसमें अभी खरीदारी करनी चाहिए या फिर ये अभी और गिरने वाली है?
चांदी में आई गिरावट के बीच ब्रोकरेज फर्म PL Capital ने सिल्वर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। फर्म का मानना है कि चांदी अब अपने निचले स्तर के करीब पहुंच सकती है और यहां से धीरे-धीरे रिकवरी की शुरुआत हो सकती है।
चांदी ने 29 जनवरी 2026 को कॉमेक्स पर 121.60 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड स्तर छुआ था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आती गई और अब ये 39.50 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है। चांदी अपने हाई से करीब 67 फीसदी सस्ती हो चुकी है। PL Capital के मुताबिक, चांदी की ये दूसरी सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। इससे पहले 1980 में भी चांदी की कीमतों में ऐसी ही बड़ी गिरावट देखने को मिली थी।
PL Capital की रिपोर्ट के मुताबिक, 37 से 39.50 डॉलर प्रति औंस का दायरा चांदी के लिए अहम सपोर्ट जोन बन सकता है। आसान भाषा में समझें तो ये वो लेवल है, जिसके बाद चांदी की कीमतों में गिरावट थमने और स्थिरता आने की संभावना जताई जा रही है। अगर चांदी इस सपोर्ट जोन के ऊपर टिकती है, तो धीरे-धीरे रिकवरी की उम्मीद मजबूत हो सकती है।
चांदी पर नजर बनाए निवेशकों का सवाल है कि चांदी कब तेजी लौटेगी? PL Capital के मुताबिक, इसके लिए कुछ तकनीकी संकेतों का मिलना जरूरी है। चांदी की कीमतों में लगातार दो हफ्तों तक बढ़त और 37 से 39.50 डॉलर के सपोर्ट जोन के ऊपर टिके रहना अहम होगा। अगर ऐसा होता है तो चांदी के लिए ऊपर की तरफ 43 डॉलर प्रति औंस का स्तर पहला अहम पड़ाव हो सकता है। इसके बाद 46 से 47 डॉलर और फिर 51 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर नजर रहेगी।फिलहाल चांदी में आई भारी गिरावट के बाद तकनीकी संकेत कुछ राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन इसे तेजी की पक्की वापसी मानना ठीक नहीं होगा।
चांदी पर दबाव के पीछे कई वजहें हैं। PL Capital के मुताबिक, अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ने की आशंका से कीमती धातुओं के बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। सिल्वर ETF से लगातार पैसा निकलने का असर भी चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है।