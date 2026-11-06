Chandi Rate Today: धनतेरस पर गिरी चांदी, दिल्ली-मुंबई में कितने रुपये का मिल रहा 10 ग्राम का सिक्का?

Silver Price Today in India , Aaj ka Chandi ka bhav 6 November 2026 : अगर धनतेरस और दिवाली के मौके पर आप सोने के अलावा चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। आज धनतेरस के मौके पर चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। कमोडिटी मार्केट में आज चांदी कल के मुकाबले 3,013 रुपये सस्ती होकर 1,84,127 प्रति किलो पर आ गई है। हालांकि अगर इसे पिछले साल के धनतेरस से कंपेयर करें, तो साल 2025 की अपेक्षा 2026 में चांदी महंगी है। पिछले साल धनतेरस पर चांदी 1.70 लाख रुपये किलो बिक रही थी। वहीं, देश के प्रमुख शहरों के लोकल बुलियन मार्केट में चांदी की कीमत 2.10 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।
|शहर
|चांदी ( ₹/किलो)
|अहमदाबाद
|2,10,100
|कोच्चि
|2,09,900
|कोयंबटूर
|2,09,900
|कोलकाता
|2,10,100
|चेन्नई
|2,09,900
|जयपुर
|2,10,100
|दिल्ली
|2,10,100
|पुणे
|2,10,100
|बेंगलुरु
|2,10,100
|मुंबई
|2,10,100
|लखनऊ
|2,10,100
|वडोदरा
|2,10,100
|हैदराबाद
|2,09,900
नोट: ये लोकल ज्वैलरी मार्केट के भाव हैं। कीमतों में बदलाव संभव है। इसलिए सुनार से बिल बनवाने से पहले एक बार टोटल कीमत जरूर पता कर लें।वहीं अगर आप इस धनतेरस या दिवाली पर चांदी के सिक्के खरीदने वाले हैं, तो चलिए देशभर के बड़े शहरों में आज चांदी के सिक्कों का भाव जानते हैं।
|शहर
|10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव
|दिल्ली
|₹1,659
|लखनऊ
|₹1,656
|मुंबई
|₹1,653
|कोलकाता
|₹1,654
|चेन्नई
|₹1,658
|जयपुर
|₹1,653
|इंदौर
|₹1,658
|पटना
|₹1,653
बता दें कि ये 90% शुद्धता वाले चांदी के सिक्कों के भाव हैं। GST और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद दुकानों पर कीमत अलग हो सकती है।
|तारीख
|AM भाव ( ₹/किलो)
|PM भाव ( ₹/किलो)
|05 नवंबर 2026
|1,87,882
|1,87,300
|04 नवंबर 2026
|1,84,200
|1,86,133
|03 नवंबर 2026
|1,77,300
|1,76,425
|02 नवंबर 2026
|1,80,080
|1,79,972
|30 अक्टूबर 2026
|1,83,800
|1,81,344
|29 अक्टूबर 2026
|1,90,497
|1,90,478
|28 अक्टूबर 2026
|1,94,000
|1,93,442
|27 अक्टूबर 2026
|1,92,037
|1,92,499
|26 अक्टूबर 2026
|1,95,050
|1,94,479
|23 अक्टूबर 2026
|1,95,027
|1,94,415
अगर आप आज चांदी खदीरने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक बार असली और नकली चांदी की पहचान करना सीख लें,जिससे कोई आपको चूना न लगा पाए।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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