Chandi Rate Today: धनतेरस पर गिरी चांदी, दिल्ली-मुंबई में कितने रुपये का मिल रहा 10 ग्राम का सिक्का?

धनतेरस पर कमोडिटी बाजार में चांदी 3,013 रुपये गिरकर 1,84,127 रुपये प्रति किलो पर आ गई। हालांकि, पिछले साल के 1.70 लाख रुपये प्रति किलो के भाव से यह अब भी महंगी है। स्थानीय बाजारों में कीमत करीब 2.10 लाख रुपये है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड6 Nov 2026, 01:59 PM IST
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दिल्ली-मुंबई में आज चांदी का भाव
दिल्ली-मुंबई में आज चांदी का भाव

Silver Price Today in India , Aaj ka Chandi ka bhav 6 November 2026 : अगर धनतेरस और दिवाली के मौके पर आप सोने के अलावा चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। आज धनतेरस के मौके पर चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। कमोडिटी मार्केट में आज चांदी कल के मुकाबले 3,013 रुपये सस्ती होकर 1,84,127 प्रति किलो पर आ गई है। हालांकि अगर इसे पिछले साल के धनतेरस से कंपेयर करें, तो साल 2025 की अपेक्षा 2026 में चांदी महंगी है। पिछले साल धनतेरस पर चांदी 1.70 लाख रुपये किलो बिक रही थी। वहीं, देश के प्रमुख शहरों के लोकल बुलियन मार्केट में चांदी की कीमत 2.10 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।

भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (Aaj ka Silver Price Kya Hai) | City wise Silver Price (प्रति किलो)

शहरचांदी ( /किलो)
अहमदाबाद2,10,100
कोच्चि2,09,900
कोयंबटूर2,09,900
कोलकाता2,10,100
चेन्नई2,09,900
जयपुर2,10,100
दिल्ली2,10,100
पुणे2,10,100
बेंगलुरु2,10,100
मुंबई2,10,100
लखनऊ2,10,100
वडोदरा2,10,100
हैदराबाद2,09,900

नोट: ये लोकल ज्वैलरी मार्केट के भाव हैं। कीमतों में बदलाव संभव है। इसलिए सुनार से बिल बनवाने से पहले एक बार टोटल कीमत जरूर पता कर लें।वहीं अगर आप इस धनतेरस या दिवाली पर चांदी के सिक्के खरीदने वाले हैं, तो चलिए देशभर के बड़े शहरों में आज चांदी के सिक्कों का भाव जानते हैं।

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धनतेरस पर बुलियन मार्केट में चांदी के 10 ग्राम सिक्के का भाव

शहर10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव
दिल्ली 1,659
लखनऊ 1,656
मुंबई 1,653
कोलकाता 1,654
चेन्नई 1,658
जयपुर 1,653
इंदौर 1,658
पटना 1,653

बता दें कि ये 90% शुद्धता वाले चांदी के सिक्कों के भाव हैं। GST और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद दुकानों पर कीमत अलग हो सकती है।

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पिछले 10 दिनों में कितना बदल गया चांदी का भाव

तारीखAM भाव ( /किलो)PM भाव ( /किलो)
05 नवंबर 20261,87,8821,87,300
04 नवंबर 20261,84,2001,86,133
03 नवंबर 20261,77,3001,76,425
02 नवंबर 20261,80,0801,79,972
30 अक्टूबर 20261,83,8001,81,344
29 अक्टूबर 20261,90,4971,90,478
28 अक्टूबर 20261,94,0001,93,442
27 अक्टूबर 20261,92,0371,92,499
26 अक्टूबर 20261,95,0501,94,479
23 अक्टूबर 20261,95,0271,94,415

असली चांदी की पहचान कैसे करें?

अगर आप आज चांदी खदीरने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक बार असली और नकली चांदी की पहचान करना सीख लें,जिससे कोई आपको चूना न लगा पाए।

  • असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए तो फेक है। इस तरीके से आप चांदी खरीदने से पहले एक बार दुकान पर उसको चेक कर सकते हैं।
  • असली सिल्वर पर बर्फ तेजी से पिघलती है।
  • असली सिल्वर में गंध नहीं होती।
  • चांदी को सफेद कपड़े से रगड़ने से अगल काला निशान आए, तो वो असली चांदी है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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