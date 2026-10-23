Silver Price: रिकॉर्ड हाई से 53% चांदी, 2 लाख से नीचे आया दाम, क्या खरीदारी का सबसे बड़ा मौका है?

Silver Price: सर्राफा बाजार में इस समय भारी हलचल देखने को मिल रही है और चांदी की कीमतों में लगातार बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के अहम लेवल को तोड़कर 1.95 लाख रुपये प्रति किलो के भाव पर आ गई है। मौजूदा सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को चांदी की कीमतों में लगभग 4,500 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई।

रिकॉर्ड हाई से 53% टूटी चांदी इसने 29 जनवरी 2026 को 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर रिकॉर्ड हाई बनाया था। इस लेवल से मौजूदा कीमत करीब 53.50% नीचे आ चुकी है। डोमैस्टिक और ग्लोबल दोनों ही बाजारों में चांदी इस वक्त अपने 11 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रही है। ऐसे में निवेशकों के मन में है कि क्या खरीदारी का मौका बन रहा है।

चांदी की कीमतों में क्यों आ रही गिरावट? मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक, इस तेज गिरावट के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं। पहली इंडस्ट्रियल डिमांड में आई मंदी और ऊंची ब्याज दरें हैं। सेबी रजिस्टर्ड अनुज गुप्ता का कहना है कि चिप-मेकिंग इंडस्ट्री में हालिया घटनाक्रमों की वजह से चांदी की खपत घटी है, वहीं चीन में सोलर पैनल सेक्टर की सुस्ती ने भी इंडस्ट्रियल डिमांड को गहरा झटका दिया है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की चर्चाओं और ग्लोबल सेंट्रल बैंक के कड़े रुख ने सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी के आकर्षण को सीमित कर दिया है।

बोनांजा के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नृपेंद्र यादव के मुताबिक, मजबूत अमेरिकी डॉलर और हाई बॉन्ड यील्ड्स ने निवेशकों की धारणा पर दबाव बनाया है। साथ ही, घरेलू बाजार में आपूर्ति रुकाउटें कम होने और प्रीमियम घटने से भी कीमतों में यह तेज करेक्शन देखने को मिल रहा है।

क्या इस गिरावट में चांदी खरीदना सही फैसला होगा? मौजूदा लेवल पर निवेशकों को जल्दबाजी के बजाय समझदारी से कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। जानकारों का कहना है कि चांदी के ₹1,70,000 के स्तर से ऊपर टिके रहने की संभावना है। अनुज गुप्ता के मुताबिक, नए और पुराने निवेशकों के लिए ₹1,78,000 से लेकर ₹1,85,000 का दायरा धीरे-धीरे खरीदारी (Accumulation) शुरू करने के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है।

क्या होनी चाहिए निवेश की स्ट्रैटजी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा उतार-चढ़ाव को देखते हुए एकमुश्त रकम लगाने के बजाय हर बड़ी गिरावट पर किस्तों में खरीदारी की स्ट्रैटजी अपनानी चाहिए। पेस 360 के अनुमान के अनुसार, दिसंबर 2026 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी $65 से $67 प्रति औंस और भारत में ₹2,35,000 से ₹2,40,000 प्रति किलोग्राम के स्तर तक वापस पहुंच सकती है। ऐसे में लंबी अवधि की सोच रखने वाले निवेशकों के लिए मौजूदा करेक्शन एक सुरक्षित और रणनीतिक अवसर बन सकता है।