Silver Price Crash: इस साल की शुरुआत में चांदी ने निवेशकों को मालामाल कर दिया था, लेकिन मौजूदा समय में इसकी कीमतों में भारी गिरावट आ चुकी है। जनवरी 2026 में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर पहली बार ₹4.20 लाख प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाली चांदी अब फिसलकर ₹1.75 लाख के भी नीचे आ गई है। कीमतों में आई इस भारी गिरावट ने आम खरीदारों और निवेशकों दोनों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चांदी की रिकॉर्ड तेजी का दौर अब खत्म हो चुका है?
मंगलवार, 17 नवंबर को MCX पर चांदी का दिसंबर की एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट पिछले बंद लेवल 1,68,183 रुपये के मुकाबले करीब 1.3 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 1,70,065 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता दिखा। हालांकि, यह मामूली सुधार उस बड़ी गिरावट के बाद आया है, जिसने इस साल की शुरुआत में बनी सारी बढ़त पर पानी फेर दिया है। चॉइस ब्रोकिंग की कमोडिटी तकनीकी विश्लेषक कावेरी मोरे के मुताबिक, 2025 की असमान्य तेजी ने कीमतों को रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा दिया था, जिससे मार्केट वैल्यूएशन काफी खिंच गया था और अब एक लंबा करेक्शन देखने को मिल रहा है।
चांदी की कीमतों में यह गिरावट केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। ग्लोबल मार्केट (COMEX) में भी सिल्वर सोमवार को 52 वीक के नए लो को छूने के बाद लगभग 4 प्रतिशत टूटकर 47.22 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज में कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती ने कहा, "इस बड़ी गिरावट के पीछे लीवरेज्ड ट्रेडर्स की मजबूरी में की गई बिकवाली, मार्जिन कॉल और अमेरिकी ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका जैसे बड़े कारण शामिल हैं।"
दरअसल, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की नीतियों में बदलाव की उम्मीदों ने कीमती धातुओं को सस्ता कर दिया है। इंडसइंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा कि जब डॉलर मजबूत होता है, तो अन्य करेंसी वाले देशों के लिए चांदी खरीदना महंगा पड़ जाता है। इसके साथ ही, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर मिलने वाला बेहतर रिटर्न निवेशकों को चांदी जैसी बिना ब्याज वाली संपत्तियों से दूर कर रहा है। घरेलू स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती ने भी चांदी के दाम नीचे लाने में भूमिका निभाई है।
वहीं, सोने के मुकाबले चांदी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियों में भी होता है। ऐसे में औद्योगिक गतिविधियों में जरा सी सुस्ती भी इसकी कीमतों को नीचे गिराने में अहम भूमिका निभाती है। मौजूदा समय में सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर की धीमी रफ्तार ने मार्केट सेंटीमेंट को कमजोर किया है। खासतौर पर चीन के सोलर और EV सेक्टर में सुस्ती और कंपनियों की तरफ से चांदी की खपत कम करने के प्रयासों का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है।
सिल्वर इंस्टीट्यूट के लिए मेटल्स फोकस के अनुमानों का हवाला देते हुए एक्सपर्ट्स ने बताया कि 2026 में ग्लोबल सिल्वर डिमांड में 5 प्रतिशत और इंडस्ट्रियल डिमांड में 3 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। सोलर सेल्स में चांदी के विकल्पों का बढ़ता इस्तेमाल भी खपत घटा रहा है। वहीं, भारत की बात करें तो ऊंची कीमतों और ग्रामीण इलाकों में कम खर्च के कारण आभूषणों की मांग भी सुस्त रही है। इसके अलावा, सोने की तुलना में चांदी का बाजार छोटा होने के कारण बड़े निवेशकों की हलचल से इसमें उतार-चढ़ाव ज्यादा तेज होता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म मार्केट में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, हालांकि लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रियल जरूरतें और सप्लाई की चिंताएं चांदी को सहारा दे सकती हैं। साही (SAHI) के रिसर्च हेड गौरव अरोड़ा गौरव अरोड़ा ने MCX पर 1,66,650 रुपये को इमीडिएट और बेहद अहम सपोर्ट लेवल बताया है, जिसके नीचे फिसलने पर कमजोरी बढ़ सकती है। वहीं, जिगर त्रिवेदी के मुताबिक, घरेलू बाजार में 1,55,000 रुपये और ग्लोबल मार्केट में 45 व 40 डॉलर प्रति औंस के आसपास मजबूत सपोर्ट दिख रहा है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
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