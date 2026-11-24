Silver Price Crash: चांदी में निवेश करने वालों के लिए पिछले तीन महीने किसी बड़े झटके से कम नहीं रहे हैं। चांदी ने अगस्त में करीब ₹2.50 लाख प्रति किलो का स्तर छुआ था, वह अब करीब ₹1 लाख नीचे आ चुकी है। हालांकि, मंगलवार 24 नवंबर को एमसीएक्स पर चांदी ने ₹6,392 की वापसी दर्ज की और भाव ₹1,54,205 प्रति किलो पर पहुंच गई।
अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का ऊंचे स्तर पर बने रहना, छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर (USD) का मजबूत होना, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की चर्चा, और भारतीय रुपये में आई मजबूती जैसे कई ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से भारत में चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है।
बाजार का जानकारों का मानना है कि चांदी की कीमत के लिए ₹1,40,000 पर एक अहम सपोर्ट स्तर है। अगर कीमत इस सपोर्ट स्तर के नीचे पहुंचती हैं तो इसमें और गिरावट आ सकती है और यह ₹1,20,000 से ₹1,00,000 प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज चांदी की कीमत के लिए $38/औंस पर एक अहम सपोर्ट स्तर है।
यदि कीमत इस सपोर्ट स्तर के नीचे जाती है तो इसके $34/औंस और $30/औंस तक गिरने की संभावना बन सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर चांदी की कीमत भारतीय बाजार में ₹1,90,000 प्रति किलोग्राम और अंतरराष्ट्रीय बाजार में $52/औंस के स्तर को पार कर जाती है, तो माना जाएगा कि इसमें गिरावट का दौर खत्म हो गया है।
SEBI के रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि आज MCX और COMEX पर चांदी की कीमतों में आई गिरावट के पीछे ये तीन कारण हो सकते हैं। इसमें अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का ऊंचे स्तर पर बने रहना, अमेरिकी डॉलर (USD) के मुकाबले भारतीय रुपये का मजबूत होना (जो लगभग 98 से 92.50 के स्तर पर आ गया है) और अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की चर्चा शामिल है।
अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से निवेशकों के लिए ब्याज देने वाले निवेश विकल्प आकर्षक बनते हैं। इससे चांदी जैसी बिना ब्याज वाली संपत्तियों की मांग प्रभावित हो सकती है।
पिछले तीन महीनों में रुपया करीब 98 प्रति डॉलर से मजबूत होकर 92.50 के आसपास पहुंचा है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में आई तेजी का असर भारतीय बाजार में कम हो सकता है।
अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका के कारण फेडरल रिजर्व की दिसंबर बैठक में ब्याज दर बढ़ाने की अटकलें तेज हुई हैं। ऊंची ब्याज दरों की संभावना चांदी की कीमतों पर दबाव बना सकती है।
चांदी में मंगलवार की तेजी के बावजूद निकट अवधि का रुझान अभी सावधानी भरा है। एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, घरेलू बाजार में ₹1,58,000 प्रति किलो के ऊपर टिकाऊ तेजी आने पर ₹1,64,000 से ₹1,66,000 तक का रास्ता खुल सकता है। इसके उलट ₹1,47,000 के नीचे फिसलने पर बिकवाली दोबारा बढ़ सकती है और भाव ₹1,42,000 के आसपास पहुंच सकते हैं।
वहीं, अनुज गुप्ता के मुताबिक, घरेलू बाजार में चांदी की गिरावट का दौर खत्म होने का मजबूत संकेत तभी माना जा सकेगा, जब भाव ₹1.90 लाख प्रति किलो के ऊपर निकलें। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके लिए 52 डॉलर प्रति औंस से ऊपर टिकना अहम होगा।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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