Silver Price Surge: पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद आज यानी शुक्रवार, 27 नवंबर को बड़ा उछाल देखा गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX)पर चांदी ने 6 प्रतिशत का अपर सर्किट हिट किया। पिछले सत्र में 1,45,843 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद होने के बाद आज चांदी 1,51,676 रुपये के लेवल पर खुली। वहीं, इंट्राडे डील में 1,54,804 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई। यानी, एक ही दिन में 8961 रुपये या 6.14 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, ग्लोबल मार्केट में भी स्पॉट सिल्वर 4.6 प्रतिशत उछलकर $43.40 प्रति औंस के लेवल पर पहुंच गई है।

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रिकॉर्ड हाई से 67% टूट चुकी थी चांदी इस तेज रिकवरी से पहले चांदी में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी। कॉमेक्स (COMEX) पर चांदी अपने 29 जनवरी 2026 के रिकॉर्ड हाई लेवल $121.60 प्रति औंस से करीब 67 प्रतिशत टूटकर इस हफ्ते $39.50 के निचले स्तर तक आ गई थी। ब्रोकरेज फर्म PL Capital के मुताबिक, 1980 के क्रैश के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में यह चांदी की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट रही है।

आज क्यों आया जोरदार उछाल हाल के दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति, 5.1 प्रतिशत से ऊपर पहुंची बॉन्ड यील्ड, 19 महीने के हाई लेवल के करीब पहुंचे डॉलर इंडेक्स और AI शेयरों में बिकवाली के चलते निवेशक नकदी जुटाने के लिए धातुओं की बिक्री कर रहे थे। हालांकि, 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद निचले स्तरों से खरीदारी लौटने के कारण आज जोरदार बाउंस-बैक देखने को मिला।

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निवेशकों के लिए अहम लेवल्स पीएल कैपिटल ने कहा, डेली चार्ट पर चांदी के लिए $37 से $39.50 प्रति औंस या लगभग 1.10 लाख रुपये से 1.17 लाख रुपये प्रति किलो पर एक मजबूत सपोर्ट जोन है। ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा उछाल को अभी शुरुआती स्थिरता के रूप में देखना चाहिए, न कि पूरी तरह ट्रेंड रिवर्सल के रूप में। ब्रोकरेज ने आगे कहा, ग्लोबल मार्केट में $43 प्रति औंस या लगभग ₹1.28 लाख प्रति किलो के ऊपर टिकना रिकवरी का पहला बड़ा संकेत है। इसके बाद $46–47 और फिर $51–52 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। निवेशकों की नजर अब 8–9 दिसंबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर टिकी है। यह बैठक आगे की दिशा तय करेगी।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।