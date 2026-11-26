SIP Payment Failed Rules: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करते हैं, तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक तय रकम कटकर निवेश होती होगी। कई बार खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने या किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते SIP की किस्त कट नहीं पाती। ऐसे में निवेशकों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि क्या किस्त बाउंस होने पर बैंक जुर्माना वसूल सकता है? क्या इससे आपका CIBIL स्कोर खराब हो सकता है? अगर आप भी इन सवालों का जवाब खोज रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि एसआईपी की किस्त फेल होने पर क्या होगा।
अगर आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है या ऑटो-डेबिट मैंडेट में कोई परेशानी है, तो SIP की किस्त फेल हो सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक आपके खाते पर रिटर्न या डिशॉनर चार्ज लगा सकता है। ये चार्ज बैंक की तरफ से लगाया जाता है। इसका म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से लगाए जाने वाले किसी संभावित शुल्क से अलग संबंध होता है। कितना चार्ज लगेगा, ये आपके बैंक और अकाउंट के प्रकार पर निर्भर करता है।
SIP की किस्त फेल होने पर सबसे बड़ी चिंता CIBIL स्कोर को लेकर होती है। हालांकि, इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर सीधा असर नहीं पड़ता। ऐसे में अगर आपके बैंक खाते से SIP की किस्त नहीं कट पाती है, तो इसे लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल मिस करने जैसा नहीं माना जाता। इसलिए आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वहीं अगर SIP की किस्त कई बार फेल होती है, तो म्यूचुअल फंड हाउस आपकी SIP को कैंसिल कर सकता है। इंडस्ट्री के तय फ्रेमवर्क के मुताबिक, SIP की फ्रीक्वेंसी के आधार पर लगातार फेल होने वाली किस्तों की संख्या तय होती है।
अगर आपकी SIP की किस्त नहीं कटी है तो सबसे पहले इसकी वजह पता करें। कई बार बैंक खाते में कम बैलेंस होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इन 5 चीजें चेक करें।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.