SIP Payment Failed Rules: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करते हैं, तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक तय रकम कटकर निवेश होती होगी। कई बार खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने या किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते SIP की किस्त कट नहीं पाती। ऐसे में निवेशकों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि क्या किस्त बाउंस होने पर बैंक जुर्माना वसूल सकता है? क्या इससे आपका CIBIL स्कोर खराब हो सकता है? अगर आप भी इन सवालों का जवाब खोज रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि एसआईपी की किस्त फेल होने पर क्या होगा।
अगर आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है या ऑटो-डेबिट मैंडेट में कोई परेशानी है, तो SIP की किस्त फेल हो सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक आपके खाते पर रिटर्न या डिशॉनर चार्ज लगा सकता है। ये चार्ज बैंक की तरफ से लगाया जाता है। इसका म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से लगाए जाने वाले किसी संभावित शुल्क से अलग संबंध होता है। कितना चार्ज लगेगा, ये आपके बैंक और अकाउंट के प्रकार पर निर्भर करता है।
SIP की किस्त फेल होने पर सबसे बड़ी चिंता CIBIL स्कोर को लेकर होती है। हालांकि, इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर सीधा असर नहीं पड़ता। ऐसे में अगर आपके बैंक खाते से SIP की किस्त नहीं कट पाती है, तो इसे लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल मिस करने जैसा नहीं माना जाता। इसलिए आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वहीं अगर SIP की किस्त कई बार फेल होती है, तो म्यूचुअल फंड हाउस आपकी SIP को कैंसिल कर सकता है। इंडस्ट्री के तय फ्रेमवर्क के मुताबिक, SIP की फ्रीक्वेंसी के आधार पर लगातार फेल होने वाली किस्तों की संख्या तय होती है।
अगर आपकी SIP की किस्त नहीं कटी है तो सबसे पहले इसकी वजह पता करें। कई बार बैंक खाते में कम बैलेंस होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इन 5 चीजें चेक करें।