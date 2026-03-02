Sona, Chandi Ka Bhav Today highlights: MCX पर सोने के दाम ₹6800 बढ़े, चांदी में 3% से ज्यादा की तेजी

Sona, Chandi Ka Bhav Today LIVE: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध से वैश्विक स्तर पर भारी अनिश्चितता देखी जा रही है। निवेशक सुरक्षित निवेश का रुख कर रहे हैं, जिससे सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के भाव में भारी उछाल देखा जा रहा है। इजरायल और अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। सोमवार को सोने में 5,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमतों में भी 10,000 रुपये से ज्यादा की तेजी आई है।

कॉमेक्स पर सोने-चांदी का भाव

आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। COMEX पर सोने का भाव 5,400 डॉलर प्रति औंस के स्तर को छू गया। यह इंट्राडे में 2.50% से ज्यादा की तेजी है। इसी तरह चांदी ने भी जोरदार शुरुआत की और 96.93 डॉलर प्रति औंस का इंट्राडे हाई छुआ, जिसमें कुछ ही मिनटों में 2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

MCX पर सोने चांदी का भाव

इस ग्लोबल ट्रेंड का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी वाला सोना शुक्रवार को बंद भाव 162104 रुपये से 5811 रुपये या 3% से ज्यादा के उछाल के साथ 167915 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, MCX पर 5 मार्च की कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी वाली चांदी शुक्रवार को बंद भाव 274998 रुपये से 10980 रुपये या लगभग 4% चढ़कर 285978 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई।