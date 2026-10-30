Stocks to Watch Today: Reliance से RVNL तक, इन शेयरों में हो सकता है बड़ा एक्शन, देखें पूरी लिस्ट

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में शुक्रवार, 30 अक्टूबर को कई कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की पैनी नजर बनी रहेगी। सितंबर तिमाही के नतीजों से कई कंपनियों की आर्थिक सेहत मजबूत नजर आई है। वहीं कुछ कंपनियों को मुनाफे के दबाव का सामना करना पड़ा। सुजलॉन एनर्जी के मुनाफे में बड़ी गिरावट आई है। इधर ट्रेंट के राजस्व में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। इंडिगो और ब्लू स्टार के नतीजे भी कारोबारियों के लिए अहम रहेंगे।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो प्लेटफॉर्म्स, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वरुण बेवरेजेज और गेल के शेयरों पर नजर रहेगी, क्योंकि ये कंपनियां आज अपने Q2 2026 के नतीजे जारी करने वाली हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर शुक्रवार को फोकस में रहेंगे। दोनों कंपनियां वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग के बाद यह कंपनी की पहली तिमाही नतीजा रिपोर्ट होगी। ऐसे में निवेशकों की नजर कंपनी के राजस्व, मुनाफे, ग्राहक आधार और प्रति ग्राहक औसत कमाई (ARPU) से जुड़े आंकड़ों पर रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी। कंपनी के कारोबार में रिटेल, डिजिटल सर्विसेज और ऊर्जा जैसे अलग-अलग क्षेत्रों की भूमिका अहम है।

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सुजलॉन एनर्जी कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में अपने ऑपरेशंस से होने वाले रेवेन्यू में सालाना आधार पर 26% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो ₹4,869 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें 710 MW की रिकॉर्ड तिमाही डिलीवरी का बड़ा योगदान रहा। टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 1.3% बढ़कर ₹394 करोड़ हो गया। कंपनी का EBITDA लगभग स्थिर रहा। एक साल पहले के ₹721 करोड़ के मुकाबले इस बार यह ₹720 करोड़ रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 18.6% से घटकर 14.8% पर आ गया। टैक्स से पहले का प्रॉफिट ₹562 करोड़ से घटकर ₹518 करोड़ रह गया।

इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की पैरेंट कंपनी ने लगातार तीसरी तिमाही में नेट लॉस (शुद्ध घाटा) दर्ज किया है। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए कंपनी का टैक्स के बाद कुल घाटा ₹1,879.1 करोड़ रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में यह घाटा ₹2,582.1 करोड़ था, जो अब कम हो गया है। कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज से हुआ नुकसान ₹1,333 करोड़ रहा, जो इस तिमाही के कुल नेट लॉस का लगभग 70% है। प्रति उपलब्ध सीट किलोमीटर ईंधन लागत (Fuel CASK) 68.9% बढ़कर ₹2.44 हो गई। इस तिमाही में कुल खर्च 18.6% बढ़कर ₹26,188.4 करोड़ हो गया।

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वेदांता पावर कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में अब तक का अपना सबसे बेहतरीन तिमाही प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी को ₹83 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछली तिमाही में उसे ₹423 करोड़ का नुकसान हुआ था। वहीं, इसका EBITDA मार्जिन 11.2% से बढ़कर 14.5% हो गया। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर रेवेन्यू 11.5% बढ़कर ₹2,607 करोड़ से ₹2,908 करोड़ हो गया। EBITDA 44.7% बढ़कर ₹291 करोड़ से ₹421 करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में शुदार हुआ है।

वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही में अपने मुनाफे में पिछली तिमाही के ₹944 करोड़ के मुकाबले 21% की गिरावट दर्ज की, जिससे यह ₹746 करोड़ रह गया। राजस्व पिछली तिमाही के ₹2,507 करोड़ से 0.8% घटकर ₹2,488 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन 32.5% से बढ़कर 54.3% हो गया। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का औसत दैनिक सकल परिचालन उत्पादन 72.2 हजार बैरल ऑयल इक्विवेलेंट प्रति दिन (kboepd) रहा। इस तिमाही के दौरान औसत दैनिक वर्किंग इंटरेस्ट उत्पादन 47.8 kboepd रहा।

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ब्लू स्टार घरेलू और कमर्शियल उपकरण बनाने वाली इस कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड मुनाफे में सालाना आधार पर 25.5% की बढ़ोतरी दर्ज की है। ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 21% बढ़कर ₹2,930.95 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹2,422.37 करोड़ था। EBITDA मार्जिन 6.9% रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 7.6% से तो कम है।

ट्रेंट वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 8.6% बढ़कर ₹490 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹451 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू 22.5% बढ़कर ₹5,788 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹4,724 करोड़ था। इससे पता चलता है कि कंपनी के रिटेल कारोबार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अन्य ऑपरेटिंग आय को छोड़कर, सामान की बिक्री से होने वाला रेवेन्यू भी इस तिमाही में सालाना आधार पर 23% बढ़ा। कंपनी ने यह भी घोषणा की कि नोएल टाटा 11 नवंबर, 2026 को 70 वर्ष के होने पर ट्रेंट के चेयरमैन पद से रिटायर हो जाएंगे।

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रेल विकास निगम (RVNL) RVNL को विदेश मंत्रालय से एक 'लेटर ऑफ अवार्ड' (LoA) मिला है। इसके तहत, उन्हें सेशेल्स में एक 'प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन सेंटर' (PTEC) स्थापित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करनी होगी। इस कारोबारी अपडेट के बाद RVNL के शेयरों में हलचल रह सकती है। निवेशक की नजर इस प्रोजेक्ट से जुड़े आगे की डिटेल और कंपनी के ऑर्डर बुक पर रहेगी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।