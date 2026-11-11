Sukanya Samriddhi Yojana: हर साल ₹1.5 लाख जमा करने पर मिलेंगे ₹71.8 लाख, फिर भी महंगाई के सामने है कम, जानिए कैसे

Sukanya Samriddhi Yojana: बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना सबसे भरोसेमंद स्मॉल सेविंग्स स्कीम मानी जाती है। यह योजना न सिर्फ आकर्षक ब्याज देती है, बल्कि टैक्स लाभ भी उपलब्ध कराती है।

अगर निवेश की शुरुआत बेटी की कम उम्र में कर दी जाए और नियमित रूप से पैसा जमा किया जाए, तो 21 साल बाद अच्छा-खासा फंड तैयार हो सकता है। हालांकि यह भी महंगाई के सामने फीका पड़ सकता है।

बच्चे के भविष्य के लिए बचत करना आमतौर पर एक लंबी अवधि की प्रक्रिया होती है। बेटी के माता-पिता के लिए, ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ (SSY) चलाई जा रही है। यह पूरी तरह से सरकारी योजना है।

अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए 8.2% सालाना की ब्याज दर पर, SSY खाते में नियमित रूप से निवेश करने से लगभग 71.8 लाख रुपये की राशि जमा हो सकती है। इसमें यह माना गया है कि ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा।

महंगाई के सामने फीकी पड़ सकती है रकम पहली बार में यह रकम बड़ी लग सकती है। लेकिन महंगाई के सामने यह कम पड़ सकती है। आज के 71.8 लाख रुपये की जो खरीदने की क्षमता है, वह दो दशक बाद मिलने वाले 71.8 लाख रुपये की नहीं होगी। इसलिए, यह तय करने से पहले कि क्या बेटी की उच्च शिक्षा या भविष्य के अन्य खर्चों के लिए सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना ही काफी है। ऐसे में रिटर्न और बढ़ती कीमतों के असर दोनों को समझना बेहद जरूरी है।

हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करने पर यह रकम 71.8 लाख रुपये कैसे बन जाएगी? SSY के नियमों के तहत, माता-पिता या कानूनी अभिभावक एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इस खाते में 15 साल तक पैसे जमा किए जा सकते हैं, और खाता खुलने की तारीख से 21 साल बाद यह मैच्योर हो जाता है।

अगर कोई माता-पिता 15 साल तक हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो कुल जमा की गई रकम ₹22.5 लाख होगी। इसमें मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम में, जमा की गई राशि के अलावा ब्याज और ‘कंपाउंडिंग की ताकत’ भी शामिल होती है।

अगर पूरे समय के दौरान ब्याज दर 8.2% बनी रहती है, तो मैच्योरिटी तक यह रकम बढ़कर लगभग ₹71.8 लाख हो सकती है। हालांकि,यहां एक जरूरी बात ध्यान रखनी चाहिए कि पूरे 21 साल की अवधि के लिए 8.2% की ब्याज दर को ‘गारंटीड’ नहीं माना जा सकता।

सरकार समय-समय पर SSY (सुकन्या समृद्धि योजना) की ब्याज दरों की समीक्षा करती है और नई दरों की घोषणा करती है। इसलिए, अलग-अलग वर्षों में लागू होने वाली ब्याज दरों के आधार पर, मैच्योरिटी पर मिलने वाली असल रकम इससे कम या ज्यादा हो सकती है।

71.8 लाख रुपये की रकम के सामने महंगाई को रखें ध्यान यहीं पर मैच्योरिटी की कुल रकम गुमराह कर सकती है। मान लीजिए कि कोई पैरेंट्स अपनी बेटी के बहुत छोटी उम्र में होने पर SSY खाता खुलवाते हैं। यह खाता 21 साल बाद मैच्योर होता है। तब तक, शिक्षा, रहने-सहने, स्वास्थ्य सेवा और रोजमर्रा के खर्च आज की तुलना में काफी ज़्यादा हो सकता है। जैसे अगर हम सालाना 6% की औसत महंगाई दर मान लें, तो 21 साल बाद मिलने वाले 71.8 लाख रुपये की खरीदने की शक्ति आज के लगभग 21 लाख रुपये के बराबर होगी।

दूसरे शब्दों में कहें तो, रकम कहीं गायब नहीं होती, बल्कि कीमतें बढ़ने के साथ उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब SSY का इस्तेमाल उच्च शिक्षा जैसे लॉन्गटर्म लक्ष्यों के लिए किया जा रहा हो। आज जिस कॉलेज कोर्स की फीस 10 लाख रुपये है, दो दशक बाद उसकी लागत काफी ज्यादा हो सकती है।

पैरेंट्स इन बातों का रखें ध्यान SSY की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह लंबी अवधि की बचत में भी फायदा बना रह सकता है। अगर कोई माता-पिता 15 सालों तक हर साल 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करते हैं, तो वे एक बड़ी रकम (कॉर्पस) जमा कर सकते हैं।