सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है 3 तरह का टैक्स बेनिफिट, जानें निवेश से मैच्योरिटी तक के नियम

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) सरकार की लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है। इसे खासतौर पर बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के जरिए माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई, शादी और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों के लिए लंबी अवधि में अच्छी रकम जमा कर सकते हैं।
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें आकर्षक ब्याज मिलता है। साथ ही, निवेश करने वालों को टैक्स में भी छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स के दायरे से बाहर रहती है। हालांकि, इसके लिए योजना के नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी है।
सुकन्या समृद्धि योजना को टैक्स के मामले में EEE यानी एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश की गई रकम, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम, तीनों पर टैक्स छूट मिलती है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत इस योजना में एक वित्त वर्ष में जमा किए गए 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि, यह छूट केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को मिलती है। नई टैक्स व्यवस्था में निवेश करने वालों को धारा 80C के तहत यह लाभ नहीं मिलता।
इस योजना का दूसरा बड़ा फायदा ब्याज पर टैक्स छूट है। सुकन्या समृद्धि खाते में जमा रकम पर हर साल मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। यानी इस ब्याज को खाताधारक की टैक्स योग्य सालाना आय में नहीं जोड़ा जाता है।
इसके अलावा, खाता मैच्योर होने पर जमा की गई मूल रकम और उस पर मिलने वाला कुल ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। इस तरह लंबी अवधि में बेटी के लिए रकम जुटाने के साथ टैक्स बचाने का भी मौका मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलने की तारीख से अगले 15 साल तक इसमें पैसे जमा किए जा सकते हैं। वहीं, खाता खुलने के 21 साल बाद मैच्योर होता है। हालांकि, इस दौरान योजना के नियमों का पालन करना जरूरी है।
इस योजना में एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। वहीं, अधिकतम निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपये सालाना है।
सरकार समय-समय पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों और नियमों में बदलाव कर सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले योजना की मौजूदा ब्याज दर, जमा सीमा और दूसरे नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
कुल मिलाकर, सुकन्या समृद्धि योजना उन माता-पिता के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए लंबी अवधि में सुरक्षित बचत करना चाहते हैं और साथ ही टैक्स में छूट का लाभ भी उठाना चाहते हैं।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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