दो बेटियां हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर सकते हैं 3 लाख रुपये सालाना, जानें निवेश के नियम

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत करने का अच्छा अवसर देती है। केंद्र सरकार की ओर से संचालित यह छोटी बचत योजना खासतौर पर बेटियों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरी खर्चों के लिए रकम जुटाने में मदद करती है।
अगर किसी परिवार में दो बेटियां हैं, तो माता-पिता दोनों के नाम पर अलग-अलग सुकन्या समृद्धि खाते खुलवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए योजना की पात्रता और निवेश से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक एक वित्त वर्ष में किसी एक खाते में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। शुरुआती जमा के बाद हर बार निवेश 50 रुपये के गुणक में होना चाहिए।
ऐसे में अगर किसी परिवार की दो बेटियां हैं और दोनों के नाम पर खाते खुले हैं, तो माता-पिता एक वित्त वर्ष में कुल 3 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। प्रत्येक खाते में निवेश की अधिकतम सीमा अलग-अलग 1.5 लाख रुपये है।
इस योजना में पैसा जमा करने के लिए किसी एक तय समय या किस्त की बाध्यता नहीं है। माता-पिता चाहें तो पूरे साल का पैसा एक साथ जमा कर सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग किस्तों में निवेश कर सकते हैं। खाते में कितनी बार पैसा जमा किया जा सकता है, इसकी भी कोई तय सीमा नहीं है।
हालांकि, खाते को चालू रखने के लिए हर वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर किसी खाते में न्यूनतम रकम जमा नहीं की जाती है, तो वह खाता निष्क्रिय हो सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के 10 साल की उम्र पूरी करने से पहले खाता खुलवाना जरूरी है। एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खोला जा सकता है। सामान्य नियम के मुताबिक, एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के नाम पर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
हालांकि, जुड़वां या तीन बेटियों के एक साथ जन्म जैसे मामलों में कुछ विशेष छूट दी गई है। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना और संबंधित दस्तावेज जमा करना जरूरी है।
माता-पिता या अभिभावक किसी अधिकृत बैंक या डाकघर में जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता या कानूनी अभिभावक के पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलने की तारीख से 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। हालांकि, खाते की अवधि 21 साल होती है। यानी खाता खुलने के 21 साल पूरे होने पर यह परिपक्व होता है।
उदाहरण के लिए, अगर माता-पिता अपनी पांच साल की बेटी के नाम पर खाता खुलवाते हैं, तो वे अगले 15 साल तक यानी बेटी के 20 साल की होने तक इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके बाद खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा और खाता खुलने के 21 साल पूरे होने पर यानी बेटी के 26 साल की होने पर मैच्योर होगा।
इस योजना में बेटी की उच्च शिक्षा के लिए कुछ शर्तों के साथ आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित उम्र और अन्य जरूरी नियमों का पालन करना होता है।
दो बेटियों के नाम पर खाते खुलवाने वाले माता-पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों खातों में सालाना 1.5 लाख रुपये की निवेश सीमा अलग-अलग लागू होती है। अगर किसी खाते में तय सीमा से ज्यादा रकम जमा की जाती है, तो अतिरिक्त रकम पर ब्याज नहीं मिलता। ऐसी रकम योजना के नियमों के मुताबिक वापस की जाती है।
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर की समीक्षा सरकार समय-समय पर करती है। इसलिए निवेश करने से पहले मौजूदा ब्याज दर की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। सही तरीके से निवेश और नियमित जमा के जरिए माता-पिता अपनी बेटियों की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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