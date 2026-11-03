दो बेटियां हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर सकते हैं 3 लाख रुपये सालाना, जानें निवेश के नियम

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत करने का अच्छा अवसर देती है। केंद्र सरकार की ओर से संचालित यह छोटी बचत योजना खासतौर पर बेटियों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरी खर्चों के लिए रकम जुटाने में मदद करती है।

अगर किसी परिवार में दो बेटियां हैं, तो माता-पिता दोनों के नाम पर अलग-अलग सुकन्या समृद्धि खाते खुलवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए योजना की पात्रता और निवेश से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है।

दो बेटियों के नाम पर कितना कर सकते हैं निवेश? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक एक वित्त वर्ष में किसी एक खाते में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। शुरुआती जमा के बाद हर बार निवेश 50 रुपये के गुणक में होना चाहिए।

ऐसे में अगर किसी परिवार की दो बेटियां हैं और दोनों के नाम पर खाते खुले हैं, तो माता-पिता एक वित्त वर्ष में कुल 3 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। प्रत्येक खाते में निवेश की अधिकतम सीमा अलग-अलग 1.5 लाख रुपये है।

इस योजना में पैसा जमा करने के लिए किसी एक तय समय या किस्त की बाध्यता नहीं है। माता-पिता चाहें तो पूरे साल का पैसा एक साथ जमा कर सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग किस्तों में निवेश कर सकते हैं। खाते में कितनी बार पैसा जमा किया जा सकता है, इसकी भी कोई तय सीमा नहीं है।

हालांकि, खाते को चालू रखने के लिए हर वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर किसी खाते में न्यूनतम रकम जमा नहीं की जाती है, तो वह खाता निष्क्रिय हो सकता है।

दो बेटियों के लिए खाता खुलवाने के क्या हैं नियम? सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के 10 साल की उम्र पूरी करने से पहले खाता खुलवाना जरूरी है। एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खोला जा सकता है। सामान्य नियम के मुताबिक, एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के नाम पर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

हालांकि, जुड़वां या तीन बेटियों के एक साथ जन्म जैसे मामलों में कुछ विशेष छूट दी गई है। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना और संबंधित दस्तावेज जमा करना जरूरी है।

माता-पिता या अभिभावक किसी अधिकृत बैंक या डाकघर में जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता या कानूनी अभिभावक के पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं।

कितने साल तक जमा करना होगा पैसा? सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलने की तारीख से 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। हालांकि, खाते की अवधि 21 साल होती है। यानी खाता खुलने के 21 साल पूरे होने पर यह परिपक्व होता है।

उदाहरण के लिए, अगर माता-पिता अपनी पांच साल की बेटी के नाम पर खाता खुलवाते हैं, तो वे अगले 15 साल तक यानी बेटी के 20 साल की होने तक इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके बाद खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा और खाता खुलने के 21 साल पूरे होने पर यानी बेटी के 26 साल की होने पर मैच्योर होगा।

इस योजना में बेटी की उच्च शिक्षा के लिए कुछ शर्तों के साथ आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित उम्र और अन्य जरूरी नियमों का पालन करना होता है।

दो बेटियों के नाम पर खाते खुलवाने वाले माता-पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों खातों में सालाना 1.5 लाख रुपये की निवेश सीमा अलग-अलग लागू होती है। अगर किसी खाते में तय सीमा से ज्यादा रकम जमा की जाती है, तो अतिरिक्त रकम पर ब्याज नहीं मिलता। ऐसी रकम योजना के नियमों के मुताबिक वापस की जाती है।