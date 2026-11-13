सेविंग अकाउंट में पड़े पैसों पर चाहिए ज्यादा ब्याज? जानिए स्वीप-इन एफडी के फायदे

बैंक में सेविंग अकाउंट (बचत खाता) रखने वाले लोगों के लिए स्वीप-इन एफडी (Sweep-In FD) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह बचत करने का ऐसा तरीका है, जिसमें आपके सेविंग अकाउंट में जमा अतिरिक्त पैसे अपने आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में चले जाते हैं। इससे आपको एफडी पर मिलने वाले ज्यादा ब्याज का फायदा मिलता है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर आप अपने पैसे आसानी से निकाल भी सकते हैं।
स्वीप-इन एफडी की खास बात यह है कि इसमें पैसा जमा करने और निकालने के लिए आपको बार-बार बैंक जाने या अलग से एफडी बनवाने की जरूरत नहीं होती। यह सुविधा आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ी होती है और बैंक तय नियमों के अनुसार अपने आप काम करती है।
स्वीप-इन एफडी की सुविधा लेने के लिए बैंक में आपका सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट होना जरूरी है। जब आप इस सुविधा को चालू करवाते हैं, तो बैंक आपके खाते में एक तय रकम निर्धारित कर देता है। इसे थ्रेशहोल्ड लिमिट (न्यूनतम बैलेंस सीमा) कहते हैं।
जब आपके सेविंग अकाउंट में इस तय सीमा से ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं, तो अतिरिक्त रकम अपने आप एफडी में ट्रांसफर हो जाती है।
वहीं, जब आपको पैसों की जरूरत होती है और सेविंग अकाउंट में बैलेंस तय सीमा से कम हो जाता है, तो एफडी से जरूरी रकम अपने आप सेविंग अकाउंट में आ जाती है। इस तरह आपका पैसा जरूरत के समय उपलब्ध रहता है और अतिरिक्त रकम पर एफडी का ब्याज भी मिलता रहता है।
इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पैसे पर ज्यादा ब्याज कमाने का मौका मिलता है। सेविंग अकाउंट में रखी रकम पर बैंक बचत खाते की ब्याज दर के हिसाब से ब्याज देता है, जबकि एफडी में ट्रांसफर हुई रकम पर फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर लागू होती है।
इससे खाते में बेकार पड़े अतिरिक्त पैसों पर भी ज्यादा ब्याज कमाया जा सकता है। हालांकि, ब्याज की दर बैंक और एफडी की अवधि के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।
स्वीप-इन एफडी की सुविधा लेने से पहले बैंक आपको एफडी की एक निश्चित अवधि चुनने के लिए कह सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 25,000 रुपये की थ्रेशहोल्ड लिमिट तय करते हैं, तो खाते में इस रकम से ज्यादा पैसा होने पर अतिरिक्त रकम अपने आप एफडी में चली जाएगी।
इस सुविधा का एक और फायदा यह है कि जरूरत पड़ने पर एफडी की रकम का कुछ हिस्सा निकालने पर आमतौर पर समय से पहले पैसा निकालने का जुर्माना नहीं लगता। हालांकि, इसके नियम बैंक के अनुसार अलग हो सकते हैं।
अगर एफडी की पूरी रकम निकालने के बजाय उसका कुछ हिस्सा सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो बची हुई रकम पर एफडी के हिसाब से ब्याज मिलता रहता है।
ध्यान रखें कि स्वीप-इन एफडी की सुविधा के लिए आपका सेविंग अकाउंट और एफडी एक ही बैंक में होना जरूरी है। इसलिए इस सुविधा का फायदा लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों, नियमों और शर्तों की तुलना जरूर करें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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