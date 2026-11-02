पॉलिसीधारक की मौत के बाद भी नहीं मिलेगा बीमा का पैसा? इन गलतियों से रिजेक्ट हो सकता है क्लेम

टर्म इंश्योरेंस का मकसद पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है। पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमाधारक की मौत होने पर बीमा कंपनी तय रकम नॉमिनी को देती है। इस पैसे से परिवार घर का खर्च चला सकता है, कर्ज चुका सकता है और दूसरी आर्थिक जरूरतें पूरी कर सकता है।
आमतौर पर टर्म इंश्योरेंस प्लान 10 से 40 साल तक की अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद भी नॉमिनी को बीमा की रकम नहीं मिल पाती। बीमा कंपनी कई कारणों से क्लेम खारिज कर सकती है।
इनमें नॉमिनी की गलत जानकारी, समय पर प्रीमियम जमा नहीं करना या पॉलिसी खरीदते समय गलत जानकारी देना शामिल है। ऐसे में नॉमिनी को पता होना चाहिए कि क्लेम खारिज होने पर आगे क्या करना चाहिए।
अगर बीमा कंपनी टर्म इंश्योरेंस का क्लेम खारिज कर देती है, तो सबसे पहले नॉमिनी को कंपनी की ओर से भेजा गया रिजेक्शन लेटर ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें क्लेम खारिज करने की वजह बताई जाती है।
इसके बाद नॉमिनी को जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने चाहिए। इनमें पॉलिसी के कागजात, मृत्यु प्रमाण पत्र, क्लेम फॉर्म और दूसरे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी दस्तावेजों में दी गई जानकारी पॉलिसी खरीदते समय दी गई जानकारी से मेल खाती हो।
अगर नॉमिनी को लगता है कि बीमा कंपनी ने गलत तरीके से क्लेम खारिज किया है, तो वह कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज और अपना पक्ष रखना होगा। जरूरत पड़ने पर किसी वकील की सलाह भी ली जा सकती है।
अगर बीमा कंपनी के स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो नॉमिनी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा, 50 लाख रुपये तक के क्लेम विवाद के लिए बीमा लोकपाल का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इससे अधिक रकम के मामलों में उपभोक्ता आयोग या सिविल कोर्ट का विकल्प मौजूद है।
टर्म इंश्योरेंस का क्लेम खारिज होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम वजह पॉलिसी खरीदते समय पहले से मौजूद बीमारियों की जानकारी छिपाना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और उसने बीमा लेते समय इसकी जानकारी नहीं दी, तो क्लेम के समय विवाद हो सकता है।
इसके अलावा, समय पर प्रीमियम जमा नहीं करने से पॉलिसी बंद हो सकती है और ऐसी स्थिति में क्लेम मिलने में परेशानी आ सकती है। नॉमिनी की अधूरी या गलत जानकारी भी क्लेम प्रक्रिया में बाधा बन सकती है।
कुछ मामलों में अत्यधिक शराब या नशीले पदार्थों के सेवन से हुई मौत या पैराग्लाइडिंग जैसी जोखिम भरी गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटना के कारण भी क्लेम पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में फैसला पॉलिसी की शर्तों और मौत की परिस्थितियों के आधार पर होता है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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