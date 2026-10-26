Term Insurance Mistakes: टर्म इंश्योरेंस ले तो लिया, लेकिन इन गलतियों पर ध्यान दिया क्या? यह लिस्ट देख लीजिए

Term Insurance: विभिन्न मोर्चों पर आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं। इसी कारण इंश्योरेंस इंडस्ट्री लगातार अपनी जड़ें जमा रही है। अब अलग-अलग परिस्थितियों से मुकाबले के लिए मार्केट में इंश्योरेंस प्लांस उपलब्ध हैं।

टर्म इंश्योरेंस प्लान का मूल उद्देश्य उस परिस्थिति में परिवार का सहारा बनना है, जब दुर्भाग्य से आजीविका कमाने वाला ही नहीं रहे। लेकिन एक छोटी सी गलती से पूरे मकसद पर ही पानी फिर सकता है। हमने इंश्योरेंस सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियों एचडीएफसी लाइफ और टाटा एआईए के सुझावों के अनुसार नीचे की लिस्ट तैयार की है जिसमें वो गलतियां शामिल हैं जिनकी वजह से टर्म इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

ये बन सकते हैं टर्म इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के कारण 1. इंश्योरेंस लेते वक्त अपनी मेडिकल हिस्ट्री और बीमारियों की सही छिपाना।

2. इंश्योरेंस डॉक्युमेंट में बेनिफिशियरी या नॉमिनी की जानकारी नहीं होना।

3. मौजूदा या पहले के इंश्योरेंस प्लान से जुड़ी सही जानकारी नहीं दे पाना।

4. इंश्योरेंस फॉर्म भरते वक्त उम्र, पेशा, आय, शिक्षा, जीवनशैली आदि में कोई जानकारी नहीं देना या गलत जानकारी देना।

5. प्रीमियम नहीं भरने के कारण पॉलिसी एक्सपायर हो जाना।

क्या करें कि कभी रिजेक्ट न हो टर्म इंश्योरेंस का क्लेम? 1. मेडिकल हिस्ट्री की कोई भी जानकारी नहीं छिपाएं। अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी को साफ-साफ बताएं। इसी के आधार पर आपका प्रीमियम तय होगा। प्रीमियम में पैसे बचाने के चक्कर में स्वास्थ्य संबंधी एक भी जानकारी छिपाने की भूल बिल्कुल नहीं करें। अगर इंश्योरेंस लेने से पहले कोई स्वास्थ्य समस्या थी, लेकिन अब सुधार हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को जरूर बताएं। वह आपकी जांच करवाकर आपके दावे की जांच कर लेगा।

2. नॉमिनी डीटेल देने में कोई कोताही नहीं बरतें। अगर नॉमिनी डीटेल दर्ज नहीं होगा तो इंश्योरेंस लेने वाले की मृत्यु होने के बाद क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि पॉलिसी पेपर में कम-से-कम एक नॉमिनी डीटेल जरूर दर्ज हो।

3. अगर आपने इंश्योरेंस लेते वक्त पहले से ली गई पॉलिसीज की जानकारी नहीं दी तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपने पहले से ही कोई स्वास्थ्य बीमा ले रखा है तो अप्लीकेशन फॉर्म में उसकी जानकारी जरूर दें।

4. टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखें। यह रेशियो जितना ज्यादा होगा, क्लेम एक्सेप्ट होने का चांस उतना ज्यादा होगा।

कैसे करें क्लेम, कौन से डॉक्युमेंट्स जरूरी? बीमा लेने वाले की मृत्यु के बाद जितनी जल्दी संभव हो, इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करके क्लेम फॉर्म भर दें। अगर ऑनलाइन टर्म प्लान लिया गया था तो असिस्टेंटस डेस्क की मदद लें। अगर एजेंट ने पॉलिसी बेची थी तो उसकी मदद लें। इससे पहले डेथ सर्टिफिकेट, ऑरिजिनल टर्म प्लान डॉक्युमेंट्स, नॉमिनी के पहचान पत्र, बैंक डीटेल्स, एड्रेस प्रूफ जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। क्लेम संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कंपनी अधिकतम 90 दिनों में क्लेम के पैसे दे देगी।

आपको कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस का सामान्य नियम कहता है कि अपनी सालाना आय का 10 से 15 गुना रकम का इंश्योरेंस होना चाहिए। यानी सालभर में आपकी जितनी आमदनी हो रही है, मृत्यु होने पर उसके 10-15 गुना पैसा परिवार को मिल जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपये है तो आपको कम-से-कम 15 करोड़ रुपये से 2.25 करोड़ रुपये का टर्म प्लान लेना चाहिए। हालांकि, यह कोई अकाट्य सूत्र नहीं है, लोग भविष्य की अनुमानित जरूरतों के हिसाब से इससे कम या ज्यादा रकम भी तय कर सकते हैं।