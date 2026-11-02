Gold Silver Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी, जानिए दिल्ली-मुंबई समेत 6 शहरों के ताजा भाव

घरेलू बाजार में सोमवार, 2 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखने की आशंका के बीच कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। महंगाई का दबाव बने रहने के कारण अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने हाल ही में अपनी प्रमुख ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया था।
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं, चांदी का भाव भी नवंबर 2025 के बाद पहली बार 50 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और महंगाई की चिंता के कारण बाजार को उम्मीद है कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं।
शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 2.7 फीसदी गिरकर 3,910.53 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह अक्टूबर 2025 के बाद इसका सबसे निचला स्तर था। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड वायदा की कीमत 2.8 फीसदी गिरकर 3,919.60 डॉलर प्रति औंस रह गई।
इस महीने अब तक सोने की कीमतों में करीब 5.9 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। लगातार दूसरे महीने सोने की कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है। चांदी की बात करें तो हाजिर बाजार में इसकी कीमत 5.8 फीसदी गिरकर 49.34 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। यह नवंबर 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
दूसरी ओर, घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार सुबह करीब 9:13 बजे सोने का भाव 0.40 फीसदी बढ़कर 1,39,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी की कीमत करीब 1.15 फीसदी की तेजी के साथ 1,82,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।
बाजार में सोना अलग-अलग शुद्धता के आधार पर मिलता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है। वहीं, 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में किया जाता है। इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह ज्यादा मजबूत बनता है और गहने बनाने के लिए उपयुक्त रहता है।
इसी तरह 999 शुद्धता वाली चांदी में 99.9 फीसदी शुद्ध चांदी होती है। इसे निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चांदी के सिक्के और बार आमतौर पर इसी शुद्धता में उपलब्ध होते हैं।
देश के अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। इसकी वजह स्थानीय कर, मांग और अन्य खर्च हो सकते हैं। 2 नवंबर को प्रमुख शहरों में कीमतें इस प्रकार रहीं।
दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,38,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,27,325 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1,81,610 रुपये प्रति किलोग्राम रही।
मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,38,990 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,27,408 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं, चांदी का भाव 1,81,930 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।
बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,508 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां चांदी का भाव 1,82,080 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।
कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,38,810 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,27,643 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी 1,81,690 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिकी।
हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,673 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। चांदी का भाव 1,82,080 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।
चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,39,460 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,27,838 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं, चांदी की कीमत 1,82,320 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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