Gold Silver Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी, जानिए दिल्ली-मुंबई समेत 6 शहरों के ताजा भाव

घरेलू बाजार में सोमवार, 2 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखने की आशंका के बीच कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। महंगाई का दबाव बने रहने के कारण अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने हाल ही में अपनी प्रमुख ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया था।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं, चांदी का भाव भी नवंबर 2025 के बाद पहली बार 50 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और महंगाई की चिंता के कारण बाजार को उम्मीद है कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं।

शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 2.7 फीसदी गिरकर 3,910.53 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह अक्टूबर 2025 के बाद इसका सबसे निचला स्तर था। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड वायदा की कीमत 2.8 फीसदी गिरकर 3,919.60 डॉलर प्रति औंस रह गई।

इस महीने अब तक सोने की कीमतों में करीब 5.9 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। लगातार दूसरे महीने सोने की कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है। चांदी की बात करें तो हाजिर बाजार में इसकी कीमत 5.8 फीसदी गिरकर 49.34 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। यह नवंबर 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

दूसरी ओर, घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार सुबह करीब 9:13 बजे सोने का भाव 0.40 फीसदी बढ़कर 1,39,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी की कीमत करीब 1.15 फीसदी की तेजी के साथ 1,82,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

24 कैरेट और 22 कैरेट सोने में क्या है अंतर? बाजार में सोना अलग-अलग शुद्धता के आधार पर मिलता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है। वहीं, 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में किया जाता है। इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह ज्यादा मजबूत बनता है और गहने बनाने के लिए उपयुक्त रहता है।

इसी तरह 999 शुद्धता वाली चांदी में 99.9 फीसदी शुद्ध चांदी होती है। इसे निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चांदी के सिक्के और बार आमतौर पर इसी शुद्धता में उपलब्ध होते हैं।

2 नवंबर को दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में सोने-चांदी का भाव देश के अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। इसकी वजह स्थानीय कर, मांग और अन्य खर्च हो सकते हैं। 2 नवंबर को प्रमुख शहरों में कीमतें इस प्रकार रहीं।

दिल्ली में सोने-चांदी का भाव दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,38,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,27,325 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1,81,610 रुपये प्रति किलोग्राम रही।

मुंबई में सोने-चांदी का भाव मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,38,990 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,27,408 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं, चांदी का भाव 1,81,930 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

बेंगलुरु में सोने-चांदी का भाव बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,508 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यहां चांदी का भाव 1,82,080 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।

कोलकाता में सोने-चांदी का भाव कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,38,810 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,27,643 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी 1,81,690 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिकी।

हैदराबाद में सोने-चांदी का भाव हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,673 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। चांदी का भाव 1,82,080 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।