आज सोने चांदी का रेट 8 नवंबर 2026: क्या दिवाली के दिन गिरा सोना? जानिए दिल्ली-मुंबई में 24-22 कैरेट का भाव

दिवाली के मौके पर दिल्ली और मुंबई में सोने-चांदी की कीमतों में मामूली अंतर रहा। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,42,370 रुपये, जबकि मुंबई में 1,42,620 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका। चांदी के भाव क्रमशः 1,84,990 और 1,85,300 रुपये प्रति किलो रहे। आइए जानते हैं अन्य शहरों का भाव

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड8 Nov 2026, 01:57 PM IST
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दिवाली पर आज सोने-चांदी का भाव
दिवाली पर आज सोने-चांदी का भाव

अगर आज आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। आज दिवाली के दिन सोने और चांदी दोनों के ही भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज रविवार होने की वजह से देशभर में सोना-चांदी धनतेरस वाले भाव पर ही बिक रहे हैं। आइए जानते हैं आज 7 नवंबर को देशभर में सोने-चांदी का भाव कितना चल रहा है।

IBJA के सोने के खुदरा बिक्री भाव (PM) – 8 नवंबर 2026

सोने की शुद्धताप्रति ग्राम कीमत ( )प्रति 10 ग्राम कीमत ( )
Fine Gold (999)14,1451,41,450
22 कैरेट13,8061,38,060
20 कैरेट12,5891,25,890
18 कैरेट11,4581,14,580
14 कैरेट9,12491,240

नोट: ये IBJA के सांकेतिक खुदरा बिक्री भाव हैं। इन कीमतों में 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं। इसलिए सोना-चांदी खरीदने से पहले एक बार सुनार से पूरे बिल के बारे में पूछ लें।

दिल्ली-मुंबई में आज सोने-चांदी का भाव

आज दिवाली 2026 के मौके पर दिल्ली और मुंबई में सोने-चांदी की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिला। 8 नवंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 1,30,506 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,06,778 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था। वहीं, मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,620 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,735 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 1,06,965 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। चांदी की बात करें तो दिल्ली में 999 फाइन सिल्वर का भाव 1,84,990 रुपये प्रति किलो, जबकि मुंबई में 1,85,300 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया।

आज देशभर के बड़े शहरों में सोने-चांदी का भाव- Gold Silver Rate Today 8 November 2026

शहर24 कैरेट सोना ( /10 ग्राम)22 कैरेट सोना ( /10 ग्राम)18 कैरेट सोना ( /10 ग्राम)999 फाइन चांदी ( /किलो)
मुंबई1,42,6201,30,7351,06,9651,85,300
दिल्ली1,42,3701,30,5061,06,7781,84,990
बेंगलुरु1,42,7301,30,8361,07,0481,85,450
कोलकाता1,42,4301,30,5611,06,8231,85,060
चेन्नई1,43,0301,31,1111,07,2731,85,840
हैदराबाद1,42,8401,30,9371,07,1301,85,600
अहमदाबाद1,42,8101,30,9091,07,1081,85,550
कोयंबटूर1,43,0301,31,1111,07,2731,85,840

धनतेरस पर कितने का हुआ कारोबार?

रत्न आभूषण बाजार के प्रमुख संगठनों और खुदरा कारोबारी संघों ने इस धनतेरस पर पूरे देश में लगभग 60,000 से 66,000 करोड़ रुपये के सर्राफा कारोबार होने का अनुमान लगाया है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) ने अनुमानों के आधार पर कहा है कि इस धरतेरस पर सोने का कारोबार 60,000 करोड़ रुपये के स्तर तक जा सकता है। ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) ने धरतेरस पर सोने-चांदी का कारोबार अकेले 66,000 करोड़ से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की है।

खुदरा व्यापारियों के शीर्ष संगठन कैट (कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स) के महासचिव और दिल्ली से भाजपा के लोक सभा सदस्य प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि धनतेरस पर देश के खुदरा व्यापार ने नया रिकॉर्ड बना दिया है और कारोबार 1.25 लाख करोड़ के पार रहने का अनुमान है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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