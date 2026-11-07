दिवाली से शुरू करें ये 5 फाइनेंशियल आदतें, अगले साल तक मजबूत हो जाएगी आपकी जेब

दिवाली को आमतौर पर नई शुरुआत और खुशहाली का त्योहार माना जाता है। इस मौके पर लोग घर की सफाई से लेकर नई खरीदारी और निवेश तक कई काम करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, तो दिवाली से ही कुछ अच्छी फाइनेंशियल आदतें अपनाना शुरू कर सकते हैं।
जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कमाई करनी पड़े। अपनी आमदनी का सही इस्तेमाल और खर्चों पर नियंत्रण रखकर भी आप अच्छी बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 आदतों के बारे में, जो अगले साल तक आपकी जेब मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं।
अक्सर लोग महीने के आखिर में बची हुई रकम को बचत मानते हैं। इसके बजाय अपनी सैलरी या आमदनी मिलते ही एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग कर दें। आप शुरुआत अपनी आमदनी के 10 फीसदी से कर सकते हैं। आमदनी बढ़ने के साथ बचत की रकम भी बढ़ाएं। इससे धीरे-धीरे एक अच्छा फंड तैयार हो सकता है।
नौकरी छूटने, बीमारी या अचानक आने वाले किसी बड़े खर्च के लिए इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। कोशिश करें कि धीरे-धीरे कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च के बराबर रकम जमा कर लें। इस पैसे को ऐसी जगह रखें, जहां जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से निकाला जा सके।
क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना आसान है, लेकिन समय पर बिल नहीं चुकाने पर भारी ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए उतना ही खर्च करें, जितना आप चुका सकते हैं। हर महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल तय तारीख से पहले चुकाने की आदत डालें।
सिर्फ बचत करने से आर्थिक लक्ष्य पूरे करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से निवेश के विकल्प चुनें। पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं, बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड एसआईपी जैसे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। निवेश से पहले उनके जोखिम और नियम जरूर समझें।
कई बार छोटी-छोटी खरीदारी में काफी पैसा खर्च हो जाता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसलिए महीने की शुरुआत में बजट बनाएं और जरूरी व गैर-जरूरी खर्चों को अलग रखें। हर महीने के आखिर में देखें कि पैसा कहां ज्यादा खर्च हुआ। इससे फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।
इन पांच आदतों को अपनाने के लिए किसी बड़े निवेश या ज्यादा आमदनी की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटी रकम और नियमित बचत से की जा सकती है। अगर आप दिवाली से ही इन आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो अगले साल तक आपकी बचत और पैसों के प्रबंधन में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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