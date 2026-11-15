Ujjwala Yojana: ₹1,267 की लागत वाला गैस सिलेंडर ₹642 में! उज्ज्वला लाभार्थियों को सरकार से मिल रही ₹625 की मदद

Ujjwala Yojana: रसोई गैस की कीमतों का असर सीधे आम आदमी के घरेलू बजट पर पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत पात्र लाभार्थियों को LPG सिलेंडर पर सरकार की ओर से दो स्तरों पर आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है। एक तरफ ₹300 की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार प्रति सिलेंडर ₹325.24 की अतिरिक्त सहायता भी दे रही है।
इससे 14.2 किलो के सिलेंडर के लिए पात्र उज्ज्वला उपभोक्ताओं को प्रभावी तौर पर ₹642 देना होता है। वहीं इसकी लागत ₹1,267.24 बताई गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (Indian Oil) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सहायता की जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक, सरकार का मकसद LPG की बढ़ती लागत का बोझ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर पड़ने से रोकना है।
इंडियन ऑयल की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 14.2 किलो के एक LPG सिलेंडर की लागत ₹1,267.24 है। इसमें सरकार की ओर से दो तरह की सहायता दी जा रही है। पहली, ₹300 की सब्सिडी पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। दूसरी, प्रति सिलेंडर ₹325.24 की अतिरिक्त सहायता सरकार वहन करती है।
|सिलेंडर से जुड़ा खर्च
|रकम
|14.2 किलो सिलेंडर की बताई गई लागत
|₹1,267.24
|बैंक खाते में मिलने वाली सब्सिडी
|₹300
|सरकार की अतिरिक्त सहायता
|₹325.24
|पात्र लाभार्थी का प्रभावी भुगतान
|₹642
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिया जाता है, ताकि वे खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर सकें। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रति 14.2 किलो सिलेंडर ₹300 की लक्षित सब्सिडी तय की थी। यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी इस सब्सिडी को जारी रखने की मंजूरी दी थी।
भारत अपनी LPG जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर देश के आयात बिल और विदेशी मुद्रा खर्च पर पड़ता है। सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी और अतिरिक्त सहायता का मकसद घरेलू उपभोक्ताओं पर कीमतों का बोझ कम करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, भारत अपनी LPG जरूरत का करीब 60% आयात करता है। ऐसे में LPG का समझदारी से इस्तेमाल करना और इसकी बर्बादी रोकना भी जरूरी है।
इंडियन ऑयल ने उपभोक्ताओं से LPG का इस्तेमाल सावधानी से करने की अपील की है। कंपनी का कहना है कि LPG एक वैल्यूएबल संसाधन है। इसके आयात पर देश की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए गैस की बर्बादी रोकना सिर्फ घरेलू खर्च कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश के आयात खर्च को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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